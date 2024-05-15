Концессионные школы довели до уголовного дела в Новосибирске

Межведомственное совещание по вопросу соблюдения законности при реализации концессионных соглашений по строительству 6 школ в Новосибирске прошло в Новосибирске. Как пояснили в областной прокуратуре, на совещании обсуждались результаты прокурорской проверки по использованию концессионером выделенных бюджетных средств.

— В ходе проверки установлено, что готовность школ составляет 14-22%, строительство 2 объектов приостановлено, так как концессионер отступил от проекта, строительство 4 объектов идет с отставанием, — отмечают в прокуратуре.

Заместитель прокурора области Виталий Дымолазов поручил дать уголовно-процессуальную оценку действиям концессионера.

— К полугодию мы подходим с негативной динамикой, которая вызывает вопросы, —отметил на совещании Виталий Дымолазов. — К сожалению динамики положительной за последние полгода — нет. Обращаюсь не только к концессионеру, но и к руководителям двух министерств. Поэтому прокуратура области переносит этот вопрос в уголовно-правовую плоскость.

От компании-концессионера на совещании присутствовал Отто Сопроненко. Он подтвердил данные по темпам строительства, озвученные прокуратурой, отметив, что эти данные в министерства области подает компания.

Напомним, соглашение о строительстве школ было заключено в 2021 году. Подрядчик должен был построить 6 школ на 5775 мест. По первоначальному соглашению строительство школ должно было стартовать в 2022 году. Срок реализации проекта — 15 лет. Капитальные затраты с НДС (на осень 2021 года) составляли около 8 млрд, из них на проектирование — 162 млн, на строительство — 6,4 млрд, на оснащение — 1,3 млрд. Стоимость, включая проектирование, — 72,3 тысячи рублей за кв. м (без оборудования).

На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов было выделено 3,1 млрд рублей, которые освоены концессионером, отметили в прокуратуре. Первоначально срок ввода объектов был февраль 2023 года. Позже он был передвинут на декабрь 2023 и вновь сорван. Ущерб государству составил 3,1 млрд рублей, подчеркивает прокуратура.

По материалам прокуратуры следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области в отношении руководителя организации — концессионера возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Руководитель задержан, устанавливаются обстоятельства, при которых совершено хищение. По данным источника редакции, речь идет об Отто Сопроненко.

Как сообщается на видео, распространенном прокуратурой, задержанный руководитель будет этапирован в Центральный суд Новосибирска, где ему будет избрана мера пресечения.

Отто Сопроненко до 2012 года занимал должность заместителя генерального директора АО «Гарнизон» (бывший «Оборонсервис»). В 2012 году работал заместителем руководителя департамента жилищной политики и жилищного фонда Москвы. С 2019 года является генеральным директором ООО «Первая концессионная компания «Просвещение». С 2021 года является директором и совладельцем ООО «Школа на Николая Сотникова».

Ранее редакция сообщала о том, что мэр Новосибирска получил первое предостережение от прокуратуры. Речь идет о выдаче разрешений на строительство домов, не обеспеченных детсадами и школами, а также транспортной инфраструктурой.