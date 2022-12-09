У бывшего томского вице-губернатора арестовали имущество на 270 млн. рублей

У экс-вице-губернатора Томской области Юрия Гурдина арестовали земельные участки и квартиры на 270 млн рублей. Арест произошел в связи с расследованием уголовного дела о растрате бюджетных средств. Об это сообщает сообщили ТАСС в следственном управлении СК России по Томской области. Юрия Гурдина арестовали 13 июля по обвинению в организации растраты бюджетных средств.

По данным следствия, Гурдин с августа 2020 года по ноябрь 2021-го руководил действиями директора одного из фондов Томской области для совершения растраты не менее 70 млн рублей, выделенных из областного бюджета в рамках нацпроекта «Образование». Вторым фигурантом дела является руководитель фонда «Томскинвестсервис» Андрей Хващевский.

Фонд создавался в 2016 году для привлечения инвестиций в Томскую область. В частности, ему предстояло заниматься формированием положительного инвестиционного имиджа региона, а также развитием международных связей в экономике, науке и технике, образовании и других областях.

Согласно декларации, в 2021 году Юрий Гурдин заработал 31,8 млн руб., что кратно превышает доходы других томских заместителей губернатора. В собственности у него (индивидуальной или долевой) — 29 земельных участков, три квартиры, жилой дом площадью около 300 кв. м и два причала, один из которых — морской.

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Фото с сайта Следственного комитета Томской области