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Закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев принят

  • 09/12/2022, 15:39
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Закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Однако же услугой смогут воспользоваться россияне, которые состоят в официальном браке, и одинокие гражданки России, которые не могут родить ребенка самостоятельно по медпоказаниям.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете использования технологий суррогатного материнства для иностранцев, говорится на официальном сайте нижней палаты парламента.

Уточняется, что услугой смогут воспользоваться только россияне, которые состоят в официальном браке и одинокие гражданки России, которые не могут родить ребенка самостоятельно по медпоказаниям. Также запрет не коснется тех случаев, когда гражданин России находится в официальном браке с представителем другой страны.

Кроме того, в соответствии с законом, ребенок, которого в России родила суррогатная мать, заключившая договор с потенциальными родителями или одинокой женщиной, становится гражданином страны по факту рождения. Подчеркивается, что суррогатной матерью может стать только россиянка.

— Закон позволит предотвратить торговлю нашими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в т.ч. продажи на органы, — прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Закон также не запрещает выезд ребенка, рожденного от суррогатной матери, со своими родителями в страны их проживания.

Дополнительные механизмы призваны лишь защитить права несовершеннолетних россиян, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, что законопроект в Госдуму был внесен в декабре прошлого года, в мае текщего года его приняли в первом чтении. Авторами выступили вице-спикеры Госдумы Петр Толстой и Анна Кузнецова, глава комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, глава комитета по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева и сенатор Маргарита Павлова.

Ранее редакция сообщала, что в следующем году изменятся правила ежемесячных выплат материнского капитала.

Фото: pixabay.com — Tumisu

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : суррогатное материнство для иностранцев закон дети Госдума


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