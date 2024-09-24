У должника арестовали автомобиль во время встречи с банкиром

У жителя дачного поселка Мочище в Новосибирской области накопились долги на сумму 347 тысяч рублей.
Так как мужчину по адресу проживания не застали, а официального места работы у него нет, приставы решили взять его «на живца». Они договорились с одним из взыскателей, чтобы тот организовал встречу с должником.
– Неплательщика пригласили в банк для беседы. Мужчина приехал на автомобиле, – рассказали в ФССП по Новосибирской области.
На парковке его уже ждал экипаж судебных приставов. На месте сотрудник службы арестовал автомобиль должника и погрузил его на эвакуатор.
Должник заверил, что в ближайшее время оплатит долг, лишь бы автомобиль не был продан с молотка. На следующий день он предоставил квитанции об оплате 206 тысяч рублей. Остаток долга мужчина пообещал погасить в течение двух-трех недель.
Ранее редакция сообщала о том, что приставы арестовали машину должника в Новосибирске.
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