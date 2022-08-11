У дорожного подрядчика мэрии Рубцовска проходят обыски

В рубцовский офис государственного унитарного предприятия «Юго-Западного ДСУ» нагрянули силовики. Об этом сообщил портал «Банкфакс». Следственный комитет по Алтайскому краю агентству подтвердил, что на предприятии проводятся оперативные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела. С большой долей вероятности, речь идет о разбирательстве, связанном с махинациями при исполнении дорожных контрактов на территории города.

Ранее пресс-служба СК региона сообщала о возбуждении уголовного дела, связанного с деятельностью мэрии Рубцовска и «Юго-Западного ДСУ», по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиям, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов) и ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба).

Как отмечалось в сообщении, поводом для этого стала прокурорская проверка касательно одного из контрактов на ремонт дорог в 2021 году, в ходе реализации которого было выявлено множество нарушений. Речь идет о подряде на 99 млн рублей по ремонту отрезка улицы Тракторная в границах от федеральной трассы А-322 до улицы Арычная, а также участка кругового движения на Рабочем тракте возле ТЦ «Радуга». Договор не был исполнен госпредприятием в полном объеме, а лишь на 75,3 млн рублей. В договоре между мэрией и подрядчиком неоднократно происходили изменения: меняли техзадания, уменьшали протяженность дорожных участков, решили не укладывать верхний слой дороги и не устанавливать знаки.

Ситуацию усугубляет тот факт, что такие суммы Рубцовску на ремонт дорог начали предоставлять из бюджета Алтайского края только в прошлом году. Как выяснила прокуратура, чиновники из региона не наладили должный контроль за их расходованием. В связи с этим министру транспорта Антону Воронову было вынесено представление.

Ранее редакция сообщала об обысках в дорожном департаменте мэрии Новосибирска.