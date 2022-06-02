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Мэр прокомментировал новые аресты в муниципалитете

  • 02/06/2022, 16:10
Автор:
новости Новосибирска
На этот раз речь идет о контроле за качеством работ в дорожном департаменте.

Напомним, вчера появилась неофициальная информация об аресте двух чиновников мэрии. Об этом на своей странице в соцсети сообщил общественник Владимир Кириллов. В правоохранительных органах эту информацию официально не комментировали. Позже появилось уточнение, что речь идет о задержании начальника лаборатории контроля Управления дорожного строительства мэрии Новосибирска Василия Лаврентьева. СМИ Новосибирска сообщали, что начальника отдела строительного контроля мэрии Владислава Кондратьева вызывали на допрос.

— В этом году мы перестроили работу, усилили контроль за проведением ремонтных дорожных работ в городе, которые проводятся подрядными организациями. При этом предусмотрен не только ведомственный контроль департамента за работами, но и независимый контроль, — так по просьбе СМИ прокомментировал влияние ареста чиновников дорожного департамента на ремонтный сезон 2022 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Важно, чтобы не было заинтересованности. Мы делаем на это упор и будем продолжать работу. Думаю, что это даст положительные результат и окажет влияние на качество проведения работ и их законности.

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Напомним, в этом году мэрия Новосибирска впервые отторговала контракты по независимому контролю за качеством ремонта и строительства дорог. Однако в комментарии редакции координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов заявлял, что этот контроль вряд ли можно назвать независимым, отмечая, что это больше делегирование полномочий владельца дороги — мэрии Новосибирска — специальным организациям для осуществления строительного контроля.

— Раньше мэрия это не делала и не предусматривала соответствующих ресурсов и технических возможностей. В этом году полномочия делегированы сторонним организациям. Мэрия могла сама скомплектоваться, но пошла по пути контрактации — закон это допускает, — говорил Александр Стефанов. — Что из этого получится — посмотрим. На мой взгляд, многое будет зависеть от того же контроля мэрии — теперь уже над привлеченным строительным контролем. Моя практика показывает, что одни и те же подрядчики с разными заказчиками работают по-разному. Там, где есть четкая процедура учета и контроля, соблюдаются все нормативы. Там, где заказчик прикрывает глаза или ему не хватает компетенций, подрядчики начинают «хулиганить». Особенно это актуально для небольших муниципалитетов.

Качество ремонта дорог в Новосибирске уже не первый год постоянно критикуется как на уровне самого муниципалитета, так и области.  Вопросы возникают к качеству ремонта тротуаров, а также люков и бордюров. Должность руководителя дорожного департамента муниципалитета в 2021 году была вакантна несколько месяцев.

 

Ранее редакция сообщала, что мэрия поручила до 1 июля подготовить паспорта дорог и тротуаров города. Общественники отмечают, что решение было принято под многолетним давлением прокуратуры и сомневаются, что это возможно сделать за месяц. 

Фото со страницы Александра Стефанова

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : дороги город власть бизнес арест


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