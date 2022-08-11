Сибирячки запустили бьюти-стартап, который уже привлек первые инвестиции

Стартап девушек из Сибири получил финансирование в размере $100 000 от инвестора клуба Angelsdeck Константина Сенченко. CPO Exely стала Анастасия Штольц — новосибирский блогер и предприниматель, за 5 лет работы на Beauty-рынке запустила несколько проектов, ведет известные Telegram-каналы о косметике. За управление проектом и финансы в стартапе отвечает Татьяна Арзамасцева — инвестиционный аналитик из Красноярска.

С помощью нейросети сервис Exely помогает онлайн подобрать косметические средства для ухода. Exely — это рекомендательная система косметических продуктов для домашнего ухода от косметолога, основанная на онлайн-диагностике.

Чтобы пройти полную диагностику, необходимо загрузить свою фотографию на сайт и ответить на несколько вопросов. Искусственный интеллект анализирует состояние кожи по фото и ответы на тест, а затем формирует лист рекомендаций от косметологов-дерматологов. Далее пользователь может получить личную консультацию косметолога.

Стартап был запущен в июне, диагностику прошли уже несколько тысяч человек.

На этапе MVP команда проекта тестирует гипотезы по привлечению аудитории и монетизации технологии, на основе обратной связи первых пользователей корректирует формат диагностики. Одновременно с этим, благодаря увеличению количества пользователей, нейросеть получает больше данных, обучается и делает результаты более точными.

Ознакомиться с проектом и пройти диагностику можно на сайте.