В Новосибирске судебные приставы выступили в качестве покупателей залогового автомобиля

В Новосибирске автоледи приобрела автомобиль BMW 118i в кредит. Транспортное средство находилось в залоге у банка. Из-за просрочек у хозяйки образовалась задолженность более 300 тысяч рублей.

— Должница начала скрывать имущество и игнорировать требования судебных приставов предоставить залоговый автомобиль, — рассказали в ГУ ФССП по Новосибирской области.

Позже судебные приставы узнали, что машина выставлена на продажу в одном из автосалонов города. Позвонив в компанию в качестве покупателей, они попросили привезти автомобиль для осмотра в СТО. В назначенный день судебные приставы арестовали транспортное средство. На следующий день владелица автомобиля предоставила в службу судебных приставов квитанцию о полной оплате долга.

Ранее редакция сообщала, что новосибирец оплатил миллионный долг после ареста авто, часов и смартфона.