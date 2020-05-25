У единороссов не пошел праймериз

В реготделении «Единой России» объявили о старте партийных праймериз для определения кандидатов на предстоящую выборную кампанию в регионе — с 25 мая. Однако, как сообщают в соцсетях новосибирцы, желающие проголосовать, сделать это непросто.

— Я попробовала посмотреть, как это все работает, — рассказывает одна из потенциальных избирательниц в соцсети Facebook. — Не работает. Выдает ошибку. Или я не за того, кого нужно, проголосовала.

— По всей стране висит, — говорит первый зампред секретаря регсовета «Единой России», первый вице-спикер Заксобрания области Андрей Панферов. — Ждем устранения неполадок, москвичи обещают исправить в ближайшее время.

Как сообщили в комментарии изданию в реготделении партии, это проблемафедерального уровня.

Стоит отметить, что с техническими неполадками новосибирские единороссы сталкивались совсем недавно — в пятницу, когда не смогли провести онлайн-трансляцию партийного политического форума. В реготделении партии объяснили это слишком большим количеством одновременно подключившихся зрителей.

Напомним, для участия в предварительном голосовании «Единой России» зарегистрировались более 400 кандидатов.

Фото pixabay.com, автор- StartupStockPhotos