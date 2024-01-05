У кого в 2024 году вырастут зарплаты в Новосибирске

В январе 2024 года из-за инфляции и повышения цен многие работодатели решили самостоятельно повысить зарплаты своим сотрудникам. Кроме того, автоматическая прибавка будет у тех, у кого зарплата зависит от МРОТ. Сумма ежемесячного вознаграждения поднимется до 19 242 рублей.

Радость придет и в семьи учителей. В 2024 году в сфере образования будет действовать новая система расчетов, где станут учитывать опыт и квалификацию педагога.

Традиционно государство поощряет работников в IT-сфере. Их доход вырастет на 15-25 процентов. Особенно повезет тем, кто задействован в области машиностроения, добычи и переработке полезных ископаемых, в строительстве и ресторанном бизнесе.

С 1 октября подтянется доход военнослужащих на 4,5 процентов. Повышение затронет и сотрудников МВД.

Не останутся в стороне медики. Правительство обещает контролировать их зарплату и условия получения стимулирующих надбавок.

Аналитики подсчитали, что в среднем зарплаты в России вырастут на 12−28%.

А вот депутатам Госдумы, судьям, сотрудникам федеральных органов исполнительной власти в текущем году зарплаты повышать не станут.

Чиновники останутся с прежним уровнем дохода до 1 января 2025 года.