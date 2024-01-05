Рекламодателям

У кого в 2024 году вырастут зарплаты в Новосибирске

  • 05/01/2024, 19:49
Автор:
У кого в 2024 году вырастут зарплаты в Новосибирске
Повышение минимального размера оплаты труда станет прибавкой к ежемесячной зарплате горожан.

В январе 2024 года из-за инфляции и повышения цен многие работодатели решили самостоятельно повысить зарплаты своим сотрудникам. Кроме того, автоматическая прибавка будет у тех, у кого зарплата зависит от МРОТ. Сумма ежемесячного вознаграждения поднимется до 19 242 рублей.

Радость придет и в семьи учителей. В 2024 году в сфере образования будет действовать новая система расчетов, где станут учитывать опыт и квалификацию педагога.

Традиционно государство поощряет работников в IT-сфере. Их доход вырастет на 15-25 процентов. Особенно повезет тем, кто задействован в области машиностроения, добычи и переработке полезных ископаемых, в строительстве и ресторанном бизнесе.

С 1 октября подтянется доход военнослужащих на 4,5 процентов. Повышение затронет и сотрудников МВД.

Не останутся в стороне медики. Правительство обещает контролировать их зарплату и условия получения стимулирующих надбавок.

Аналитики подсчитали, что в среднем зарплаты в России вырастут на 12−28%.

А вот депутатам Госдумы, судьям, сотрудникам федеральных органов исполнительной власти в текущем году зарплаты повышать не станут.

Чиновники останутся с прежним уровнем дохода до 1 января 2025 года.

Фото: freepik.com — freepik

2 346

Рубрики : Экономика Общество

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : Повышение зарплаты кому повысят зарплату в январе


Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWuJXibatZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXibb7qЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauUEGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauYeЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWuJXiaabiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Кабмин утвердил индексацию ряда выплат военным
27/12/23 11:54
Путин: во второй волне мобилизации нет необходимости
14/12/23 17:06
Госнаграду за участие в СВО получил сын депутата заксобрания Новосибирска
1/12/23 16:17

В Минтрансе Новосибирской области рассказали о планах по ремонту автодорог региональной сети

В этом году будут отремонтированы 236 км автодорог региональной сети, включая 45 км, которые относятся к новосибирской агломерации.
Читать далее >>

Более 400 млн рублей вложат в обследование очистных сооружений Новосибирска

Горводоканал ищет подрядчика для подготовки объекта к реконструкции.
Читать далее >>

Выполнил гособоронзаказ Чкаловский авиазавод в Новосибирске

«Объединенная авиастроительная корпорация» отчиталась о поставках самолетов в 2023 году.
Читать далее >>

Участок на Забалуева отдали под масштабный инвестиционный проект в Новосибирске

Застройщик должен передать обманутым дольщикам квартиры и 65 млн рублей.
Читать далее >>

Информацию о планах градостроительного развития НСО можно увидеть в онлайне

Минстрой собрал на единой площадке данные о строящихся и планируемых к строительству объектов в регионе.
Читать далее >>

Чему нужно учить школьников на уроках труда рассказали родители в Новосибирске

Старшеклассникам предлагают вернуть в список навыков вождение и автодело.
Читать далее >>

Благоустраивать улицы Новосибирска будут в зависимости от категории

Городские улицы разделили на четыре категории.
Читать далее >>

Еще 8 остановок с дорожным сервисом установят в Новосибирске

Предприниматели согласились заключить договоры в рамках инвестконтрактов.
Читать далее >>

Контролера за сетью комплексов фотовидеофиксации ищут в Новосибирске

Цена контракта — 45,4 млн рублей.
Читать далее >>

Анатолий Локоть может стать помощником Михаила Мишустина

В этом статусе он будет отвечать за российско-белорусские отношения.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Инфопро54: Бренды Новосибирской области

Торговый дом «Калиар»: качественный частный дом можно построить недорого

Благодаря технологии, разработанной новосибирской компанией.
Все материалы
Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
У кого в 2024 году вырастут зарплаты в Новосибирске
5/01/24 19:49
Общество Экономика
На трассе «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий» в ДТП попала женщина-водитель
5/01/24 19:17
Происшествия
Юрист из Новосибирска дал советы, как возместить ущерб здоровью из-за гололёда
5/01/24 19:03
Общество Право&Порядок
Бэмби озверели: режим повышенной готовности ввели в Сибири из-за атаки косуль
5/01/24 18:42
Общество
«Голодали и спали в шкафу»: новосибирская медсестра взяла под опеку двух детей, заболевших туберкулезом
5/01/24 18:03
Общество
В Новосибирске прогнозируют подорожание автомобилей с пробегом в 2024 году
5/01/24 15:59
Экономика
Прямые рейсы из Новосибирска в Тобольск возобновили в Толмачево
5/01/24 15:42
Общество Транспорт Туризм
Новосибирский химик раскрыл секрет идеальной снежной бабы
5/01/24 15:00
Общество
Росгвардейцы спасли жительницу Новосибирска со сломанной ногой
5/01/24 14:04
Общество
Прокурор помог открыть ФАП в деревне Квашнино Новосибирской области
5/01/24 13:40
Медицина Общество
Пора утепляться: синоптики рассказали о погоде в Новосибирске в Рождество
5/01/24 13:01
Общество
Министр проверил, как почистили трассу Новосибирск― Ленинск-Кузнецкий
5/01/24 12:44
Общество Транспорт
Косули заглянули в гости к жителям Кыштовки Новосибирской области
5/01/24 12:32
Общество
Новых судей назначили в Новосибирской области
5/01/24 11:39
Общество Отставки и назначения Право&Порядок
Оставила умирать: мать бросила маленьких сыновей в холодном доме и ушла отмечать Новый год
5/01/24 11:28
Общество Происшествия
Браконьеры из Новосибирска убили косуль в Ордынском районе
5/01/24 10:54
Право&Порядок
Спортсмен из БК «Барнаул» упал с Октябрьского моста в Красноярске
5/01/24 10:38
Происшествия
Виновница аварии с грузовиком на трассе под Новосибирском скончалась в больнице
5/01/24 10:06
Происшествия
Минтранс по просьбе губернатора поможет Новосибирску избавиться от снега
5/01/24 9:37
Город
Развязку около четвертого моста в Новосибирске сдадут в конце 2024 года
5/01/24 9:22
Город
Популярное
Пять привычек, способных продлить жизнь новосибирцам, назвали врачи
2/01/24 16:00
Общество
У президента Беларуси Лукашенко живет хамелеон Жорик
2/01/24 11:52
Мурашко дал советы на новогодние праздники
29/12/23 15:14
Спрос на новогодние ели вырос на 28%
29/12/23 14:45
Лунный календарь по уходу за комнатными растениями на январь 2024
29/12/23 12:17
Важные разъяснения об индексации пенсий в январе 2024
28/12/23 14:22
Новости компаний
Пользователи ВТБ Онлайн вдвое чаще используют биометрию для входа
28/12/23 11:34
Взаимодействие с банковским сообществом
28/12/23 10:49
Спрос на противовирусные препараты вырос на 65%
27/12/23 12:10
2023 году «Ростелеком» обеспечил связью вдвое больше поселков Новосибирской области
26/12/23 14:59
В декабре мошенники усилили активность под видом сотовых операторов
25/12/23 10:56
Опубликован рейтинг лучших мобильных банковских приложений в России для частных лиц
25/12/23 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска