На трассе «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий» в ДТП попала женщина-водитель

Очередное ДТП с участием женщины за рулем произошло на трассе «Новосибирск―Ленинск-Кузнецкий» 5 января.

― На 110 км Тогучинского района, по предварительной информации, водитель женщина 1989 года рождения, управляя автомобилем Митцубиси Лансер, не справилась с управлением, совершила столкновение со встречным автомобилем Исудзу Эльф, ― сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В результате аварии пострадала водитель Митцубиси, с различными травмами она была госпитализирована в ближайшую больницу.

На месте работает наряд ДПС Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, 4 января, жесткое ДТП на этой же трассе произошло после столкновения легкового автомобиля и грузовика. Женщина, управлявшая легковушкой, скончалась в медицинском учреждении. Также в больнице находится вся ее семья: муж и двое детей.