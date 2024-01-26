У кота Твикса, выброшенного из поезда, появился адвокат из Новосибирска

Новосибирские юристы будут защищать хозяина погибшего кота Твикса, которого выкинули из поезда в чистом поле под Кировом.

— К нам обратился хозяин погибшего кота Твикса Эдгар Гайфулин и попросил оказать ему помощь по данному делу. Уголовное дело за жестокое обращение с животными было возбуждено 24 января. Эдгара признали потерпевшим. Но мы считаем, что в деле должна появиться еще одна статья — «Умышленное уничтожение чужого имущества», — пояснил новосибирский юрист Сергей Егоров.

Инцидент произошел 11 января в поезде Екатеринбург-Санкт-Петербург, когда проводница заметила свободно гуляющего по вагону кота и выставила его за дверь, приняв за бездомного. В это время, пассажир, который сопровождал животное, крепко спал. Пропажу питомца он заметил лишь спустя 10 часов.

Волонтеры несколько дней искали Твикса по возможным местам его нахождения в районе станции, где его выбросили, однако, поиски ничего не дали. Лишь 20 января один из местных жителей обнаружил животное мертвым в снегу.

История вызвала общественный резонанс и буквально «взорвала» соцсети. Чаты Телеграм-каналов и группы ВКонтакте пестрили изображениями Твикса, созданными нейросетью. На сайте change.org появилось две петиции с требованием уволить проводницу и привлечь ее к уголовной ответственности по статье о жестоком обращении с животными.

Это принесло плоды: женщину временно отстранили от работы, а следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

Инцидент с Твиксом заставил РЖД изменить правила перевозок в поездах дальнего следования. Теперь проводникам запрещено высаживать животных из поезда. Их владельцев будут искать по всему поезду, а не только в конкретном вагоне. В случае, если хозяев не смогут найти, животных экипаж поезда обязан передать их сотрудникам вокзала, либо зоозащитникам. Кроме того, теперь в электронных билетах будут указывать наличие животного, его вид, породу и кличку. Вопрос персонифицирования обсудят в Госдуме в начале февраля.

Ранее редакция сообщала о живодере, выбросившем собаку с балкона 5 этажа под в поселке в Новосибирской области.