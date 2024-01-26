Названо самое популярное у российских туристов направление в январе 2024

В январе текущего года Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) посетили 17,5% туристов из РФ, передает «Лента.ру». Так, ОАЭ стали первыми в рейтинге стран дальнего зарубежья по популярности.

Почетное второе место занял Таиланд, куда отправилось во второй зимний месяц 15% от общего числа россиян, путешествующих за границу.

Замыкает тройку лидеров Турция с долей в 14% от общего числа туристов.

А вот Египет и Китай расположились на четвертом и пятом местах соответственно с долями в 10 и 8%.

Ранее редакция сообщала, что туристы жалуются, что им нечего привезти в качестве сувениров из Новосибирска.