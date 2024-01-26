Бизнесу напомнили о повышении лимитов по социальным налоговым вычетам в 2024 году

В ходе семинара на тему «Нововведения в законодательных изменениях для ведения бизнеса в 2024 году», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, научный сотрудник проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ Егор Артеменко сообщил, что в 2024 году фиксированный размер страховых взносов, которые индивидуальный предприниматель уплачивает вне зависимости от дохода, увеличится до 49,5 тысяч рублей. Если ИП зарабатывает от 300 тысяч рублей в год, то по-прежнему платит дополнительно 1% дохода с превышения дохода над этой суммой. Максимально возможный взнос тоже вырос — с 257 061 рубля до 277 571 рубля.

— Проанализируйте, выгодно ли быть индивидуальным предпринимателем, — призвал Артеменко. — Если годовой доход ниже 2,4 млн рублей и соблюдены другие условия, стоит рассмотреть переход на самозанятость и налог на профессиональный доход. — Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) поднимется с 16 242 до 19 242 рублей, плюс региональные власти могут повышать МРОТ дополнительно, — напомнил эксперт. — Поэтому пересчитайте пособия сотрудников и страховые взносы. Учитывайте также новый размер МРОТ при расчете отпусков и больничных.

Одновременно с этим с 2024 года вырастут лимиты по социальным вычетам (абз. 1, 9 пп. 2 п. 1, абз. 8 п. 2 ст. 219 НК РФ). В частности, со 120 до 150 тыс. руб. увеличится лимит вычета для трат на собственное обучение и обучение супруга, лечение, оценку квалификации, спорт, негосударственное пенсионное обеспечение, накопительную часть пенсии и страхование; с 50 до 110 тыс. руб. – для трат на учёбу детей.

Воспользоваться новыми правилами налогоплательщики смогут в 2025 году, после того как подадут заявление о расходах за 2024 год.