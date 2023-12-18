«Придется усыпить»: живодер выбросил собаку с балкона 5 этажа под Новосибирском

В Новосибирской области полиция проводит проверку по сообщению о жестоком обращении с животным. Поводом стал инцидент, произошедший накануне вечером в поселке Октябрьский Мошковского района. Прохожие обнаружили под окнами жилого дома собаку, едва подающую признаки жизни.

По словам очевидцев, животное выбросил мужчина из окна на 5 этаже дома №4 на улице Согласия.

Неравнодушные люди отвезли травмированного пса в ветеринарную клинику, но спасти его не удалось.

— Собака получила многочисленные травмы, в числе которых разрыв мочевого пузыря. К сожалению, спасти ее невозможно. Было принято решение об эвтаназии. Из операционного наркоза ее выводить не будут, — сообщила Iinfopro54 волонтер Татьяна, доставившая собаку в ветклинику.

Пострадавшему животному около двух лет, отметила сибирячка.

По факту сообщения очевидцев происшествия в полицию проводится проверка.

― В полицию поступило обращение от местных жителей поселка Октябрьский о том, что мужчина выбросил собаку с 5 этажа. По факту обращения проводится проверка, — сообщили Iinfopro54 в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Новосибирский юрист Сергей Егоров рассказал Iinfopro54, что в курсе инцидента и собирается взять это дело себе.

— Пока к нам никто не обращался, но собираемся заняться этим делом и будем настаивать на возбуждении уголовного дела, — сообщил правозащитник.

Ранее редакция сообщала о том, что МВД вынесло отказ в возбуждении уголовного дела по факту убийства пса Беляша.