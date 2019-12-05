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Истории успеха

У малого бизнеса усилился пессимизм в отношении текущей ситуации в экономике

Более негативно малый бизнес был настроен только в кризисном 2015 году.
  • 05/12/2019, 19:12
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АО «Альфа-Банк» представляет исследование «Пульс малого бизнеса», отражающее настроения предпринимателей в первой половине 2019 года.  У малого бизнеса усилился пессимизм в отношении как текущей ситуации в экономике (индекс минус 73), так и по ситуации в собственной компании (минус 17). Более негативно малый бизнес был настроен только в кризисном 2015 году.

Однако предприниматели сохраняют веру в будущее — макроэкономические и рыночные ожидания впервые за два года улучшились. В результате общий индекс настроений малого бизнеса в июне 2019 года составил минус 32 пункта, сохранившись на уровне конца 2018 года.

— Угроза №1 для малого бизнеса — снижение покупательской способности и спроса на товары/ услуги. В 2019 году резко выросла доля предпринимателей, назвавших это главной проблемой (48% против 37% в конце 2018 года). Снижение покупательской способности выходит на первый план в списке проблем малого бизнеса. Высокая налоговая нагрузка беспокоит 49% респондентов (эта доля не поменялась). На третьем месте — недостаток средств для развития (35%), — отмечают эксперты Альфа-Банка.

Отмечается, что повышение НДС и замедление роста российской экономики (0,7% в годовом выражении в январе-июне 2019) усилило пессимизм предпринимателей.

— Экономическая ситуация в целом свидетельствует о низком уровне совокупного спроса в экономике. Малый бизнес продолжает работать в неблагоприятных условиях внешней среды, а внутренние резервы роста практически исчерпаны, — говорится в отчете банка.

Текущая экономическая ситуация в стране тормозит развитие бизнеса, считают 86% респондентов, и будет ухудшаться в следующие 6 месяцев (52%). В первой половине 2019 года покупательская способность населения в стране снизилась (82% респондентов), и продолжит снижаться (54%).

В то же время заметно выросла доля тех, кто ожидает улучшения ситуации в ближайшие полгода. Это сезонный оптимизм — второе полугодие традиционно активнее, темпы роста во второй половине года стимулируются увеличением расходов бюджета, а также эффектом снижения ключевой ставки ЦБ.

Тем не менее, более половины предпринимателей по-прежнему ожидают ухудшения ситуации как в своей отрасли, так и по стране в целом.

— В отраслевом разрезе самые пессимистичные оценки дают представители розницы и строительства, наиболее остро испытывающие последствия снижения спроса, роста налоговой нагрузки и обострения конкуренции с крупным бизнесом. Наименьший пессимизм отмечается в IT-секторе. Стабильный на протяжении многих лет рост спроса на IT-услуги, низкий удельный вес операционных расходов, возможность работать с клиентами дистанционно и интегрироваться на любой рынок, налоговые льготы — все это позволяет IT-сектору войти в число наиболее перспективных сегментов малого и среднего бизнеса, — констатируют эксперты.

Описывая ситуацию в собственной компании, 53% респондентов зафиксировали снижение прибыли, 32% — уменьшение среднего чека, 35% — сокращение числа клиентов.

Успешным свой бизнес считают 21% предпринимателей – эта доля практически не меняется за всю историю замеров.

Опрос показал, что половина из тех, кто еще не достиг успеха, готовы ждать не более двух лет. При этом доля уверенных в достижении запланированных бизнес-результатов сокращается (20% в 2019 году против 23% в конце 2018 года), а доля желающих закрыть или продать бизнес растет (19% против 17% соответственно).

— Первоочередными задачами для всех отраслей являются повышение прибыльности и привлечение клиентов. На фоне низкой покупательской способности, роста налоговой нагрузки и обострения конкуренции рентабельность компаний снижается до критического уровня. Практически во всех сферах малый бизнес будет занят повышением эффективности бизнеса и сохранением клиентской базы. Бороться за клиентов предприниматели намерены прежде всего повышением качества сервиса и гибким ценообразованием (оплата с отсрочкой платежа, снижение цен, запуск программ лояльности), — резюмируют эксперты Альфа-Банка.

Фото: pixabay.com, geralt

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