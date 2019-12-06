Как отстоять ваши права на товарный знак

Также можно убрать его из продажи, поменять товарный знак или полностью изменить название. Что следует сделать для защиты своего бренда?

Как узнать о нарушении

Для того, чтобы нарушение стало нарушением, необходимо, чтобы у товара было одинаковое (похожее) название, однородное исполнение упаковки и получение с товара прибыли.

Похожее наименование

Конечно, в случае когда названия полностью идентичны, выявить нарушение достаточно просто. Совсем другое дело, когда наименования немного различаются, но сходство очевидно. В этом случае подлог вводит покупателя в замешательство:

в названии заменена одна буква;

одинаковое наименование, но пишется на латинице;

в название добавлены цифровые обозначения и т. д.

Если выявлено такое нарушение, можно обращаться в суд с требованием компенсации.

Одинаковый тип деятельности

В том случае, если название компании одинаковое, а услуги, ими предоставляемые различные, то нарушением это не считается. Другое дело, когда и название, и тип деятельности совпадают. Важно понимать на какие услуги и товары распространяется ваш товарный знак.

Зачастую опытные юристы, регистрируя товарный знак, очень тщательно подходят к подбору товаров и услуг. Это позволит в дальнейшем легко доказать факт нарушения.

Получение прибыли

Если название и сфера деятельности полностью идентичны, необходимо выяснить, получает ли нарушитель доход от реализации схожего с вашим товара. Стоит понимать, что если ваш товарный знак применяется другим лицом не для получения прибыли, то такие действия не считаются нарушением. Совсем другое дело, когда нарушитель получает доход от продажи схожего товара. Если получение прибыли будет доказано, можно смело обращаться в суд за требованием компенсации.

Сбор доказательств

Когда факт нарушения был выявлен, необходимо его доказать. Стоит зафиксировать все, что удалось обнаружить. Сделайте скриншот страницы в интернете, сфотографируйте сам товар и вывеску магазина, если таковой имеется. Приобретите конкурентный товар и обязательно сохраните чек на него. Заранее знать, какие доказательства суд примет во внимание, невозможно. Чем больше будет собрано фактов нарушения, тем лучше.

Важным моментом является то, что все собранные доказательства необходимо заверить у нотариуса.

Когда все доказательства были собраны, идите в суд и пишите претензию. Без нее ваше дело рассматриваться не будет. Конечно, составить претензию можно и лично, однако помощь опытного юриста не будет лишней. Бывают случаи, когда нарушитель соглашается решить проблему до суда. В таком случае услуги юриста оплачивает он лично. Так же и в случае, когда на судебном заседании будет доказан факт нарушения, оплачивать юриста придется нарушителю.

На рассмотрение вашей претензии у нарушителя есть 30 дней. Только после этого, вне зависимости от того, получили вы ответ или нет, вы можете обратиться в суд.

Нарушитель, используя ваш товарный знак, вводит покупателей в заблуждение, чем нарушает законодательство, которое предусматривает уголовное наказание. Поэтому при обнаружении факта, доказывающего нарушение вашего права на товарный знак, смело обращайтесь в суд.

Федеральная антимонопольная служба также окажет вам помощь в защите ваших авторских прав на вашу продукцию. Она держит под контролем саму систему добросовестной конкуренции. За противозаконные действия нарушителю грозит штраф, как минимум в 100 000 рублей.

В том случае, когда ваш товарный знак используется в рекламе другого товара, штрафные санкции могут достигать 500 000 рублей. ФАС имеет право при обнаружении факта нарушения подать заявление в суд, что только поможет вам в отстаивании ваших прав.

Защита прав в интернете

Социальные сети могут сами заблокировать нарушителей авторских прав, при подаче жалобы от правообладателя.

Также, блокируют рекламу в «Яндекс.Директ» и «Google.Ads».

Суд, рассматривающий претензию

Все спорные ситуации, касающиеся авторских прав, рассматриваются арбитражным судом. При несогласии с его решением, дело подлежит пересмотру кассационной инстанцией.

Требования в суде

Требуйте полного изъятия контрафакта из продажи, а также всей рекламы, вывесок и документов. Подайте жалобу в ФАС, Роспотребнадзор и полицию. На судебном заседании необходимо требовать компенсацию, а не возмещение убытков.

Самое главное при обращении в суд — подготовить доказательную базу, которая подтвердит факт нарушения ваших прав.