В 2020 году сибиряки проговорили по таксофонам более 11,5 миллионов минут

Общий трафик местных, внутризоновых и междугородных телефонных соединений по сравнению с 2019 годом в регионе вырос в 2,3 раза и составил 11 миллионов 650 тысяч минут.

Гораздо чаще сибиряки стали звонить в другие города. Если в 2019 году такие разговоры длились 208 тысяч минут, то в 2020 году их продолжительность увеличилась сразу в 10,5 раз — до 2 миллионов 202 тысяч минут.

— Такой рост трафика за прошлый год вполне объясним. Во-первых, в 2019 году «Ростелеком» сначала отменил плату за звонки на любые стационарные телефоны страны, а потом обнулил стоимость внутризоновых и междугородных звонков с таксофонов на мобильные номера российских операторов связи. Во-вторых, сказались условия, в которых сибиряки оказались в связи с пандемией. Люди стали больше звонить своим родным и близким в других городах, а также обращаться в экстренные службы, — уточнил Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Больше всего в Сибири в 2020 году разговаривали жители Забайкалья: они потратили на общение по таксофонам 3 миллиона 460 тысяч минут. Второе место заняла Иркутская область, на третьем расположился Красноярский край. Жители этих регионов проговорили по 2 миллиона 80 тысяч и 1 миллиону 615 тысяч минут соответственно.

Активнее всего возможностью бесплатно звонить по межгороду в 2020 году пользовались жители Красноярского края и Томской области: по сравнению с 2019 годом трафик вырос сразу в 72 и 36 раз соответственно. В Новосибирской области продолжительность междугородных звонков в прошлом году увеличилась сразу в 20 раз.

«Ростелеком» в целом по стране обслуживает 148 тысяч таксофонов универсальной услуги связи. В Сибири таких аппаратов насчитывается 12 373. Больше всего их установлено в Алтайском крае — 1 925 штук, меньше всего — в Республике Тыва, там работает 137 таксофонов, а также в Республике Алтай, где действуют 276 аппаратов. В Новосибирской области функционирует 1 555 таксофонов.