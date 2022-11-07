У мэра Новосибирска новый первый заместитель

Первым заместителем мэра Новосибирска назначен Олег Клемешов, поднявшийся до этого уровня с «простого» вице-мэра, курировавшего хозяйственный блок и потеснивший с первого вице-мэрства Геннадия Захарова (политический блок). Эту информацию редакции Infopro54 подтвердил пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов. По его словам, Олег Клемешов вступает в должность первого заместителя 10 ноября, при этом за ним сохраняются подведомственные департаменты — транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, энергетики и ЖКХ, оперативное руководство МКП «Дирекция строительства транспортных сооружений» и МУП «Комитет мэрии по вопросам обеспечения городского хозяйства материально-техническими ресурсами «Новосибгорресурс».

— Задачей Олега Петровича в статусе первого вице-мэра будет усиление работы по реализации в Новосибирске национальных проектов, — сообщает Глеб Черепанов.

Вторым первым заместителем мэра остаётся Борис Буреев (финансово-экономический блок).

Стоит напомнить, что повышение хозяйствующего вице-мэра до уровня первого заместителя главы города — по сути традиция, сложившаяся в городской власти. С момента избрания Анатолия Локтя главой города хозяйственными вопросами «рулил» первый вице-мэр Андрей Ксензов, до увольнения в 2015 году. У предшественника Локтя на посту градоначальника Владимира Городецкого этим занимался теперь уже первый зампред регионального правительства Владимир Знатков. Временное понижение хозблока с 2015 года до недавнего времени периодически становилось поводом для критики со стороны ряда политиков и общественников.

— Раньше первым был вице-мэр по городскому хозяйству, сегодня это завхоз без полномочий, — в частности, говорил Infopro54 новосибирский общественник Михаил Мезенцев, комментируя ситуацию с уборкой и содержанием городских улиц весной прошлого года. — Высказать претензии главе района, который ему не подчиняется, а подчиняется мэру? Сейчас первый зам (фамилию не помню) занимается тем, что распределяет бюджет. Его фамилия фигурировала где-нибудь за последние годы? Получается, за состояние улиц отвечает вице-мэр по городскому хозяйству, но полномочий держать это хозяйство в руках, у него нет.

Весной этого года, говоря о содержании городских улиц уже губернатор области Андрей Травников заявил, что с этими задачами лучше бы справлялся его однопартиец. Клемешов, как и подвинутый им Захаров, является однопартийцем губернатора и входит в региональный политсовет «Единой России».

В настоящее время, у мэра Новосибирска остаются семеро заместителей. Помимо трёх ранее упомянутых, это также Алексей Кондратьев (строительный блок), Анна Терешкова (культурно-спортивный блок), Валерий Шварцкопп (социальный блок) и Артём Скатов (информационный блок).

По информации мэрии Новосибирска Олег Клемешов родился в 1970 году в Новосибирске. В 1993 году завершил образование в Новосибирском государственном техническом университете, получив квалификацию инженера-электрика (специальность «Радиоэлектронные и электромеханические приборные устройства»). В 1988 — 1989 годах проходил службу в вооруженных силах СССР. В 1994 году работал мастером контактной сети МП «Служба обеспечения горавтоэлектротранспорта». С 1994 по 1995 годы трудился мастером, начальником смены ремонтного цеха муниципального предприятия «Кировское трамвайное депо № 4». С 1995 по 2005 годы — главный инженер, исполняющий обязанности директора депо, начальник производства, директор муниципального унитарного предприятия «Октябрьское трамвайное депо № 3». С 2005 по 2007 годы возглавлял МУП «Правобережное трамвайное депо». В 2007 — 2012 годах работал начальником филиала № 5 «Правобережный трамвайный» муниципального казенного предприятия города Новосибирска «Горэлектротранспорт». В 2012 году стал первым заместителем главы администрации Ленинского района города Новосибирска. В 2014 году возглавил администрацию Ленинского района Новосибирска. С 15 июля 2019 года назначен заместителем мэра города Новосибирска.

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