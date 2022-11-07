Режим закрытого неба в центральной части и на юге России продлили до 15 ноября

Временные ограничения на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга России продлили в 43 раз.

— До 15 ноября ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, — говорится в сообщении.

Авиакомпаниям РФ рекомендовано перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные авиагавани страны продолжают свою работу в штатном режиме, добавили в Росавиации.

Ранее редакция сообщала, что зарубежные страны могут не пустить в свое воздушное пространство самолеты из РФ.