Виктория Мельник: Грантовая тема сейчас очень хорошо заходит бизнесу

Виктория Мельник, директор Центра развития малого бизнеса «Инструменты для бизнеса», куратор социальных проектов в бизнесе и культуре ― о том, почему у предпринимателей растет интерес к социальному проектированию, и как эта тема может помочь в продвижении бизнеса, выходе в новые ниши.

Малый бизнес четче видит проблемы людей

— Виктория, наблюдаете ли вы рост интереса бизнеса к грантам?

— Если говорить по нашему сообществу «Гранты для бизнеса», в котором организован чат для взаимной поддержки предпринимателей-получателей грантов, то я однозначно наблюдают, что бизнес начинает понимать, что такое социальные проекты, активнее участвовать в грантовых программах и подавать больше заявок, чем в 2022 году. Предприниматели осознают, как социальные проекты могут помочь развитию бизнеса, решают развивать новые направления.

— Анализировали ли вы, с чем связан такой интерес?

— Малый бизнес потому и называется малым, что ему не хватает ресурсов. Я, как директор центра развития малого бизнеса, работаю с предпринимателями с 2012 года. Мы проводим опросы, выявляем боли бизнеса, и самая большая проблема, о которой говорят респонденты, — дефицит финансов, оборотных средств, позволивших бы предприятию развиваться из малого бизнеса, становиться средним, а потом крупным. Мы изучаем, из каких источников компания может получить необходимые ресурсы. Практика последних лет показывает, что государство охотно выступает инвестором для тех проектов, которые ему интересны. Просто не все предприниматели об этом знают.

— Например, о каких проектах, которые интересны государству, вы говорите?

— Это проекты, решающие конкретные проблемы людей. Государство достаточно неповоротливо, ему требуется больше времени для продвижения любых инициатив, а малый бизнес через конкурсы и гранты решает актуальные для общества задачи намного быстрее. В итоге мы получаем то, что интересно и государству, и нам, как жителям, и бизнесу.

— На мой взгляд, социальный проект ― это все-таки именно помощь, а не источник заработка. В чем тогда интерес предпринимателя?

— Интерес в том, чтобы помочь тем, кто нуждается в помощи. Малый бизнес находится очень близко к людям, глубже видит волнующие их проблемы, понимает. как их можно решить. Кроме того, не путайте социальный проект с благотворительностью. Любая некоммерческая организация может продавать свои услуги, собственник может платить зарплату сотрудникам, волонтерам, себе, но он не может выводить прибыль: деньги можно направлять только на проект. При этом социальный проект может работать как маркетинговая фишка, продвигая основной бизнес предпринимателя.

Например, компания закупает у производителя торты и пирожные и продает их, но хочет уйти от посреднических функций и производить кондитерку сама. На покупку оборудования нужны средства, которых у предпринимателей нет — все в оборотке. Эту проблему можно решить за счет социального проекта. Например, подать заявку на грант для разработки серии мастер-классов для детей, желающих научиться готовить, в том числе кондитерские изделия. На грант покупается оборудование, которое после завершения курсов и проекта остается у грантополучателя. Плюс он получает рекламу у жителей, чьи дети проходили обучение.

Еще один пример: новосибирские предприниматели, занимающиеся классическим бизнесом, решили взять грант и открыть в области туристический проект с экологическими тропами, историческим бэкграундом.

— Какие дополнительные «плюшки» получает предприниматель?

— По условиям грантов, все проекты должны быть максимально открыты, информация о них размещается на разных сайтах, то есть бизнес получает бесплатное маркетинговое продвижение. Сейчас предприниматели это уже очень хорошо понимают, и грантовая тема «заходит» в том числе потому, что заставляет думать и креативить.

Еще один плюс — в процессе подготовки заявки на грант предприниматель проводит исследование целевой аудитории, выясняет, чем она живет, систематизирует и структурирует информацию. То есть подходит к решению задачи «не на коленке», как это часто делает малый бизнес, а системно ― и это дает результат. Даже если заявитель не получает грант, у него на руках остается проработанный проект, в котором он видит сильные и слабые стороны, он понимает вектор движения, необходимый для развития.

Конкуренция ужесточается

— В какие фонды предприниматели сегодня чаще всего обращаются за грантами?

— Самые популярные у малого бизнеса ― Фонд президентских грантов и Фонд культурных инициатив, так как у них самые большие бюджеты на распределение. Кроме того, они наиболее отработаны и понятны: заявки собираются два раза в год — в сентябре и феврале, требования четко прописаны и понятны, вся необходимая информация есть на порталах фондов, все документы подаются онлайн, есть обучающие программы, которые помогают оформлять заявки, то есть предприниматели могут спокойно подготовиться. Если не удалось пройти в первый раз, то никто не запрещает повторять попытки, совершенствуя свой проект, устраняя замечания.

Отдельно можно выделить ИТ-конкурсы. Например, Фонд Бортника для инновационных проектов, разработчиков, заявителей от науки. На мой взгляд, это тоже очень хороший конкурс, где все понятно. Однако здесь от соискателя требуется предъявить минимальный жизнеспособный продукт — это специфика фонда, но все вполне решаемо, система отлажена. Есть обучающие акселераторы для разных категорий заявителей.

Региональные грантовые конкурсы менее понятны. Они объявляются внезапно, подготовка к ним идет в авральном режиме, больше кипиша, меньше суммы.

Очень много интересных предложений по грантам есть у «Росмолодежи». Здесь также есть акселераторы, обучающие программы, много движухи, можно обращаться за консультациями к тьюторам.

Одним словом, на мой взгляд, чем федеральнее фонд, тем больше систематизировано его предложение и больше возможностей открывается у предпринимателей.

— Вы говорили о том, что интерес к грантам растет, как это сказывается на условиях их предоставления? Возможно, требования к соискателям ужесточаются?

— Ужесточения нет, но есть повышение качества заявок, поступающих на конкурсы. Вот этот тренд мы точно видим. В ходе обучения в Фонде президентских грантов нам также говорили о том, что проработка документов, которые предоставляют соискатели, выросла, а значит, набрать необходимые баллы победителям становится сложнее. Это объективная реальность.

Как найти нужный грант?

— Можете дать совет как специалист: как найти нужный грант? На что предпринимателю обратить внимание при выборе фонда?

— Прежде всего нужно определиться с тематикой проекта и от нее изучать фонды, которые могут дать грант.

Кроме того, нужно определиться с юридической формой получателя гранта. Если у вас есть НКО, то вариантов больше. Если некоммерческой организации нет, то ее можно открыть под проект. Но чтобы подать заявку в Фонд президентских грантов, НКО должна проработать полгода, в Фонд культурных инициатив можно подавать документы сразу после создания НКО. Стоит также понимать, что НКО должно будет работать по всем правилам некоммерческих организаций, то есть у вас не будет возможности выводить со счетов прибыль — вы ее можете направлять на реализацию проекта, текущие нужды и развитие компании.

Для компаний в формате ООО и ИП тоже есть конкурсы, но их меньше. Ограниченное количество возможностей для получения грантов у самозанятых и физлиц.

Чтобы изучить предложения фондов, можно подписаться на различные профильные телеграм-каналы, изучить информацию, которая на них публикуется, комментарии участников, экспертов. У крупных грантодателей, особенно федеральных, есть курсы, которые можно пройти. Один минус ― обычно такие телеграм-каналы становятся «братской могилой», куда выкладывается вся информация по теме подряд, разобраться в ней неспециалисту очень проблематично.

С местными грантовыми конкурсами ситуация сложнее — там бывает настоящая засада, так как даже профессионалам сложно разобраться в опубликованных условиях и правилах.

У нас, к примеру, есть чат взаимопомощи «Гранты для бизнеса», где мы фильтруем информацию, отвечаем на вопросы предпринимателей. Грантополучатели рассказывают о своем опыте получения грантов, о том, как они обходили подводные камни. В чате можно попросить помощи у эксперта и разобрать проект, который предприниматель хочет заявить на грант.

— На ваш взгляд, все-таки можно самостоятельно подготовить документы на грант или лучше сразу идти к профессионалам?

— Все можно сделать самостоятельно. В конце концов даже те эксперты, которые сегодня консультируют бизнес, когда-то сами делали заявки, прошли конкурсы, получили финансирование. Вопрос в том, что для того, чтобы разобраться в правилах гранта, нужно время, которое предприниматель должен инвестировать лично либо брать в команду человека, который будет курировать эту тему, либо привлекать специалиста на аутсорсе.

Ошибки грантополучателей

— Какие подводные камни вы видите на пути получения гранта?

— Первый ― когда соискатель придумывает мероприятие и хочет притянуть к нему проект. Проект — не про мероприятие, а про проблему и ее решение, а мероприятие — это инструмент, с помощью которого мы эту проблему решаем. Эта ошибка влечет за собой множество других, вылезающих при заполнении заявки на грант. Именно поэтому, когда ты самостоятельно пишешь документы на грант, нужно обязательно показывать их экспертам, так как у тебя глаз замыливается и ты просто можешь не увидеть, что в заявке все притянуто за уши.

Второй подводный камень — нужно ли то, что вы предлагаете сделать, людям. Если вы не проводите исследование аудитории, а выдумываете идею из головы, то ее можно назвать только гипотезой, которую нужно подтвердить, опровергнуть или доработать.

К примеру, я работаю с грантами уже давно. Недавно подала свой проект на новый конкурс президентских грантов. Когда я готовила документацию, то проводила исследование, в процессе выявила много инсайдов и определила еще одну боль, о которой даже не подозревала, но решение которой для людей оказалось очень актуально. Я включила эту боль в проект. Вот пример того, что мероприятия формируются из задач, что нужно решать, а не наоборот.

Бывает и просто недопонимание сути гранта, когда предприниматель говорит: «Я хочу развивать свой бизнес, мне нужны деньги, подскажите, какой грант мне для этого подойдет». Грант — это проект, с помощью которого ты в первую очередь приносишь пользу другим, а для этого ты должен понять зачем, он кому-то, кроме тебя, нужен.

— Как можно избежать этих ошибок?

— Чем мне нравятся федеральные конкурсы… В федеральных грантовых программах можно заводить аккаунты, которые являются настоящими навигаторами по заполнению заявки. Соискатель пошагово прорабатывает свой проект, отвечая на запросы системы и заполняя обязательные поля. Так что хочешь ты или нет, но если ты ответственно относишься к работе и подключишь команду, то нормальный проект ты пропишешь.

Также рекомендую изучить опыт победителей предыдущих грантовых конкурсов, которые делятся своими наработками, результатами и пожеланиями в рамках нашего проекта «Гранты для бизнеса». Я согласна с одним из недавних спикеров, Аленой Чекановой, что грант — это хороший пинок. Когда ты выиграл грант и начинаешь его реализовывать, тебе никто не даст расслабиться, так как куратор будет тебя постоянно терзать и требовать отчетность. Это особенно актуально для творческих людей, которым приходится собираться и добиваться заявленного результата, а не почивать на лаврах и не рефлексировать по поводу возможных неудач.

Виктория Мельник, кандидат исторических наук, куратор социальных проектов, предприниматель, журналист.

Директор некоммерческой организации по содействию в освещении социально-культурных достижений и событий «Вестник», главный редактор журнала о моде «Сарафан».

Соучредитель Межрегиональной Ассоциации легкой промышленности «Мода. Технологии. Ритейл». Руководитель проекта НОО «ОПОРЫ РОССИИ» «Гранты для бизнеса».

Постоянный спикер государственных центров развития малого бизнеса: МСП, ГБУ «Малый бизнес Москвы», «Мой бизнес», ГЦРП Новосибирска, ЦРПП Санкт-Петербурга.

Руководитель проектов с 25-летним стажем. Более 15 лет работала в издательском и полиграфическом бизнесе на руководящих должностях.