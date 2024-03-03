УК оштрафовали на 150 тысяч из-за опасного лифта в новосибирской многоэтажке

Сибирское управление Ростехнадзора совместно с прокуратурой Новосибирской области провело внеплановую проверку в отношении управляющей компании «Изумрудный город». Причиной стала жалоба жильцов многоквартирного дома на улице Есенина 12/2. Люди боялись ездить в лифте, который был похож на кабину смерти.

― Проверкой были установлены множественные нарушения. В лифте не обеспечено наличие средств для безопасной эвакуации людей, отсутствовала двусторонняя переговорная связь в случае ЧП, неисправно освещение кабины, изношены тяговые канаты, ― говорится в сообщении Ростехнадзора.

Все эти проблемы представляли угрозу жизни и здоровью людей. Собранные материалы были направлены в суд для принятия решения. В итоге УК оштрафовали на 150 тысяч рублей.