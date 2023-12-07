У новосибирца конфисковали автомобиль после езды в пьяном виде

Вынесен приговор 39-летнему мужчине из Новосибирска. Он управлял автомобилем в нетрезвом виде.

— В суде установлено, что 7 августа 2023 года подсудимый управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и был задержан сотрудниками полиции, — говорится в сообщении.

Ему назначено наказание в виде 350 часов обязательных работ, а также мужчине запрещено заниматься деятельностью, связанной с вождением автомобиля на срок 2 года.

Помимо этого, суд согласился с государственным обвинителем и конфисковал автомобиль, принадлежащий виновному в собственность государства.

Ранее редакция сообщала о том, что в тюрьму на 3 года отправили мужчину, напавшего на полицейского в Новосибирске.