Пенсионер на Жигулях протаранил КАМАЗ в Новосибирске

ДТП с участием 73-летнего пенсионера произошло в Первомайском районе Новосибирска. Мужчина получил травмы. Об этом сообщает ГИБДД по Новосибирской области.

45-летний водитель КАМАЗа, двигался по улицы Первомайская. Проезжая регулируемый перекресток, он не предоставил преимущество и совершил столкновение со встречным авто ВАЗ-21041 под управлением 73-летнего мужчины.

― В результате ДТП пострадал водитель, а/м ВАЗ ― 73-летний мужчина, который был доставлен в лечебное учреждение, ― говорится в сообщении.

Напомним, что водитель сбил на остановке в Новосибирске мужчину с ребенком на руках. В результате наезда пострадала двухлетняя девочка.

Ранее редакция сообщала о том, что пешеход погиб под колёсами грузовика на трассе под Новосибирском.