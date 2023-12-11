Дорожные подрядчики оштрафованы на 83 млн рублей в Новосибирской области

Проверки качества ремонта и строительства дорог в Новосибирской области ужесточаются и приносят результат. В этом году экспертиза отобрала и провела испытания 1966 проб строительных материалов — на 100 больше, чем годом ранее. Об этом, подводя итоги сезона дорожных ремонтов 2023 года, сообщил на оперативном совещании министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский. По итогам сезона строительным контролем заказчика выявлено 157 замечаний на 57 объектах. Из них:
Костылевский отметил, что все замечания на вводимых в 2023 году объектах, выявленные строительным контролем заказчика, устранены подрядчиками.
— По данным независимого контроля, который проводит Минтранс, в 2022 году замечания были выявлены на 59% объектов, в 2023 — на 45%, — констатировал министр. — В Новосибирске динамика еще более заметная: в 2022 году замечания были выявлены на 82% объектов, в 2023 всего на 22%.
По его словам, только по результатам выявленных замечаний на объектах, входящих в нацпроект, подрядчикам были выписаны штрафы на 83.5 млн рублей. При этом подрядчики по собственной инициативе провели работы по переустройству асфальтобетонных покрытий на площади около 35 тысяч кв метров.
В 2024 году Минстрой региона планирует приобрести дополнительный модуль системы «Эталон», который позволит осуществлять цифровой мониторинг управления качеством на всех этапах ремонта и строительства дорог.
Ранее редакция сообщала о том, что суд обязал «Новосибирскавтодор» выполнить гарантийный ремонт Димитровского моста.
Фото пресс-службы Минтранса Новосибирской области
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