Дорожные подрядчики оштрафованы на 83 млн рублей в Новосибирской области

Проверки качества ремонта и строительства дорог в Новосибирской области ужесточаются и приносят результат. В этом году экспертиза отобрала и провела испытания 1966 проб строительных материалов — на 100 больше, чем годом ранее. Об этом, подводя итоги сезона дорожных ремонтов 2023 года, сообщил на оперативном совещании министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский. По итогам сезона строительным контролем заказчика выявлено 157 замечаний на 57 объектах. Из них:

65 — к соблюдению схем организации дорожного движения ограждению мест производства работ

37 — к оформлению исполнительной документации

16 — к устройству асфальтобетонных покрытий

Костылевский отметил, что все замечания на вводимых в 2023 году объектах, выявленные строительным контролем заказчика, устранены подрядчиками.

67 — к соблюдению схем организации дорожного движения ограждению мест производства работ

49 — к складированию материалов, временной разметке

37 — к устройству асфальтобетонных покрытий

15 — к оформлению исполнительной документации

— По данным независимого контроля, который проводит Минтранс, в 2022 году замечания были выявлены на 59% объектов, в 2023 — на 45%, — констатировал министр. — В Новосибирске динамика еще более заметная: в 2022 году замечания были выявлены на 82% объектов, в 2023 всего на 22%.

Качество ремонта на 83 дорожных объектах, расположенных в Новосибирске, отслеживали 5 привлеченных инженерных организаций и подразделение мэрии. В ходе проведения строительного контроля 25 объектов, которые финансирует областной бюджет, было выявлено 171 замечания. Из них:

По его словам, только по результатам выявленных замечаний на объектах, входящих в нацпроект, подрядчикам были выписаны штрафы на 83.5 млн рублей. При этом подрядчики по собственной инициативе провели работы по переустройству асфальтобетонных покрытий на площади около 35 тысяч кв метров.

В 2024 году Минстрой региона планирует приобрести дополнительный модуль системы «Эталон», который позволит осуществлять цифровой мониторинг управления качеством на всех этапах ремонта и строительства дорог.

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