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Дорожные подрядчики оштрафованы на 83 млн рублей в Новосибирской области

  • 11/12/2023, 12:29
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Дорожные подрядчики оштрафованы на 83 млн рублей в Новосибирской области
При этом компании уже добровольно переделали брак на 35 тысячах кв метрах дорожного полотна в регионе.

Проверки качества ремонта и строительства дорог в Новосибирской области ужесточаются и приносят результат. В этом году экспертиза отобрала и провела испытания 1966 проб строительных материалов — на 100 больше, чем годом ранее. Об этом, подводя итоги сезона дорожных ремонтов 2023 года, сообщил на оперативном совещании министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский. По итогам сезона строительным контролем заказчика выявлено 157 замечаний на 57 объектах. Из них:

  • 65 — к соблюдению схем организации дорожного движения ограждению мест производства работ
  • 37 — к оформлению исполнительной документации
  • 16 — к устройству асфальтобетонных покрытий

Костылевский отметил, что все замечания на вводимых в 2023 году объектах, выявленные строительным контролем заказчика, устранены подрядчиками.

Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области

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Качество ремонта на 83 дорожных объектах, расположенных в Новосибирске, отслеживали 5 привлеченных инженерных организаций и подразделение мэрии. В ходе проведения строительного контроля 25 объектов, которые финансирует областной бюджет, было выявлено 171 замечания. Из них:

  • 67 — к соблюдению схем организации дорожного движения ограждению мест производства работ
  • 49 — к складированию материалов, временной разметке
  • 37 — к устройству асфальтобетонных покрытий
  • 15 — к оформлению исполнительной документации

— По данным независимого контроля, который проводит Минтранс, в 2022 году замечания были выявлены на 59% объектов, в 2023 — на 45%, — констатировал министр. — В Новосибирске динамика еще более заметная: в 2022 году замечания были выявлены на 82% объектов, в 2023 всего на 22%.

По его словам, только по результатам выявленных замечаний на объектах, входящих в нацпроект, подрядчикам были выписаны штрафы на 83.5 млн рублей. При этом подрядчики по собственной инициативе провели работы по переустройству асфальтобетонных покрытий на площади около 35 тысяч кв метров.

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— В этом году мы в очередной раз наблюдаем рост количества замечания к подрядным организациям. Но это не страшно, так как мы намерены методично убеждать подрядчиков, что работать некачественно — это работать себе в убыток, — констатировал губернатор Андрей Травников. —  Из положительных результатов: в Новосибирске доля объектов, работы на которых выполнялись без замечаний, выросла и стала больше, чем объектов с замечаниями. Также отмечу, что подрядчики оперативно выполняют работы по устранению замечаний, не уходя в длительные судебные споры. Они осознают, что лучше исправить допущенные ошибки, чем страдать от санкций. Кроме того, мы видим, что подрядные организации вкладываются в обучение персонала, понимая, что лучше устранить ошибки на стадии повышения квалификации, чем потом «бить по хвостам».

В 2024 году Минстрой региона планирует приобрести дополнительный модуль системы «Эталон», который позволит осуществлять цифровой мониторинг управления качеством на всех этапах ремонта и строительства дорог.

Ранее редакция сообщала о том, что суд обязал «Новосибирскавтодор» выполнить гарантийный ремонт Димитровского моста. 

Фото пресс-службы Минтранса Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : Строительный контроль Ремонт дорог подрядчики Андрей Травников Анатолий Костылевский


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