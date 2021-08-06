У новосибирцев растет просрочка по кредитам

По сравнению с июлем 2020 года он увеличился на 17,2%. Такие данные публикует коллекторское агентство «Долговой консультант», анализируя статистику Банка России и Росстата. В среднем по России просроченная задолженность каждого жителя страны вне зависимости от его возраста по банковским кредитам без учета ипотеки за год выросла на 18%, достигнув 5,9 тыс. рублей
В пятерку лидеров по годовому росту просроченной задолженности в России вошли Севастополь (35%), Республика Крым (34%), Чукотский АО (31%), Липецкая и Владимирская области (по 30%).
— Банки относят к просроченной задолженности те кредиты, платежи по которым прекратились более чем на 90 дней, но кредитная организация может убрать с баланса проблемный долг, если продаст права требования по нему коллекторам или дружественным себе организациям, что является официальным методом борьбы с просроченными кредитами, — поясняет Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант».
Фото: flickr.com автор: Stroy Puls
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