Погрузка угля в Новосибирском регионе ЗСЖД в ноябре выросла почти на 21%

Объем погрузки угля в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги в ноябре 2020 года превысил 1,1 млн тонн, что на 20,8% больше, чем в ноябре 2019 года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, что с начала года со станций региона отгружено 11,8 млн тонн угля, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В западном направлении отправлено 52% погруженного угля, еще 44% – на восток для дальнейшего экспорта в страны Юго-Восточной Азии.

Всего в Новосибирском регионе ЗСЖД в ноябре текущего года погружено почти 1,8 млн тонн различных грузов, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Фото: Gensa Gensa