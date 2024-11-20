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У новосибирцев резко вырос спрос на доставку готовой еды из ресторанов

  • 20/11/2024, 11:00
У новосибирцев резко вырос спрос на доставку готовой еды из ресторанов
Горожане стали чаще заказывать в ресторанах еду для повседневного приема пищи, а не для праздников

Новосибирцы стали заказывать больше готовых блюд на дом. Такие выводы сделали аналитики «МТС Банк» и сервис Ozon fresh, изучив траты горожан на доставку еды. Так, за прошедший год количество заказов готовой еды из заведений общепита Новосибирска в целом выросло на 11%, при этом из фастфуда — на 3%, а из ресторанов — на 78%. При этом, средний чек на доставку остался на уровне прошлого года — 1060 рублей.

Интересно, что снижение ценника на доставку из ресторанов аналитики связывают с тем, что люди стали чаще заказывать еду для повседневного приема пищи, а не для праздничных мероприятий.

Заметили аналитики и такую тенденцию, как снижение числа онлайн-покупок продуктов из супермаркетов (- 7%). Средний чек в этой категории также опустился на 13%, до 1360 рублей.

Изменились за год и гастрономические предпочтения горожан. Если в 2023 году предпочитали заказывать котлеты, супы и блины, то в этом — мясные салаты, круассаны и сырники. Все чаще новосибирцы стали заказывать готовую еду на завтрак.

Увеличение спроса на готовую ресторанную еду руководитель Комитет по гостеприимству Новосибирского областного отделения «Опора России», замглавы представительства рестораторов и отельеров России Галина Ильина в первую очередь связывает с возросшим темпом жизни.

— У людей большая загруженность, интенсивный ритм жизни, — поясняет она. — А питаться все стараются не только вкусной, но и полезной едой. Фаст-фуд — это совсем ни то, что хочется поесть вечером. Поэтому и заказывают больше в ресторанах.

Совладелец и директор компании «Кейтеринг Анны Сидевич» Анна Сидевич считает сдвиг покупательского предпочтения в сторону ресторанной еды вполне закономерным.

 — Мы движемся правильной дорогой по пути развития нашей ресторанной индустрии, — говорит собеседник редакции. — Мы просто идем в ногу со всем цивилизованным миром. В Европе давно отказываются от походов в нарочито помпезные рестораны с роскошным убранством. Там для людей главное — еда, а не обстановка. И в то время, когда европейские владельцы заведений общепита главное внимание уделяли качеству и вкусу еды, новосибирские рестораторы соревновались между собой за самый модный дизайн. Да и в рестораны люди раньше шли не только поесть, а больше себя показать, потанцевать, развлечься. Сейчас ситуация меняется. Меняются люди. Теперь в рестораны идут вкусно поесть, получить хорошее обслуживание. И домой люди заказывают еду, потому что именно качество блюд для них имеет приоритетное значение, и совсем не важно, в какой обстановке принимать эту пищу.

Поэтому Анна Сидевич считает, что в ближайшее время многие новосибирские рестораны трансформируются, и эти изменения будут только в лучшую сторону. Уже сейчас в городе появляются мультиформатные фуд-корты, где стоит много концепций с определённой едой. И у человека всегда есть выбор.

При этом, фаст-фуд, по мнению эксперта, занял свою традиционную нишу — это быстрый перекус, который призван оперативно утолить голод, а не насладиться вкусом и качеством еды.

По данным 2ГИС в Новосибирске работает 1734 заведений общепита, осуществляющих доставку готовой еды на дом. Больше всего филиалов (33) у кондитерского магазина «Неаполь». В магазине фермерских продуктов «Калина-Малина» 17 филиалов осуществляют доставку, у гриль-бара «Шашлыкоff» — 13.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске может подорожать готовая еда из ресторанов и сервисов доставки. Причина — рост цен на сырье и упаковку, предупреждали аналитики сервиса «Dostaевский». 

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Рестораны Новосибирска Доставка еды в Новосибирске


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