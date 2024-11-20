В Новосибирске таможенника попытались «купить» за 8 миллионов рублей

По версии следствия, 17 ноября 2024 года Владимир Михеев и Евгений Гмырин, действуя совместно, встретились с должностным лицом Сибирской оперативной таможни. Они передали ему взятку в размере 3 миллиона рублей из общей суммы в 7,8 миллиона рублей. Эти деньги предназначались за незаконную передачу им мускуса кабарги весом 6,362 килограмма.

Мускус был изъят и признан вещественным доказательством по уголовному делу. Он должен был храниться в камере вещественных доказательств до вынесения итогового решения по делу.

— В этот же день Михеев В.Н. и Гмырин Е.А. были задержаны и им предъявлено обвинение, — говорится в сообщении Ленинского районного суда Новосибирска.

Их заключили под стражу до 16 января 2025 года. Постановления не вступили в законную силу.

Мускусом кабарги называют железу самца безрогого оленя, выделяющую вещество с резким и стойким запахом — мускус. В восточной медицине мускус кабарги ценят из-за лечебных свойств, также его применяют в парфюмерной промышленности. В парфюмерии мускус ценится как главный природный феромон и естественный фиксатор запаха. Вывоз мускуса за пределы России возможен только с разрешения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Судя по объявлениям на онлайн-площадках, цена за грамм мускуса в России варьируется от 2 до 6 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в аэропорту Новосибирска два человека попытались дать взятку на пропускном пункте.