Пьяный водитель насмерть сбил двухлетнего ребёнка во дворе дома в Новосибирске

В Новосибирске следователи разбираются в обстоятельствах гибели двухлетнего мальчика, ставшего жертвой пьяного водителя Subaru Forester. Трагический инцидент произошёл во дворе дома №74 по улице Петухова днём 19 ноября.

По данным следствия, 63-летний мужчина за рулём иномарки двигался задним ходом и наехал на женщину с маленьким ребёнком. В результате ДТП малыш получил серьёзные травмы, от которых скончался на месте. Его мама была доставлена в медицинское учреждение.

Полицейские установили у водителя Subaru алкогольное опьянение. Правоохранителям пенсионер заявил, что пил накануне, но с его словами не согласился алкотестер. Мужчина задержан.

— В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения». В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в СУ СК по Новосибирской области.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее редакция сообщала о том, что в Кировском районе Новосибирска троллейбус насмерть сбил 25-летнюю беременную женщину. Транспортное средство переехало маму с ребёнком, когда они переходили дорогу по «зебре» по пути в детский сад.