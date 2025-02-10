У новосибирцев сменились кофейные предпочтения

Аналитики компании Nielsen изучили рынок горячих напитков и сделали вывод, что кофейный лидер в Новосибирске, как и во всей России, сменился. Несколько лет подряд самым востребованным в розничной сети был бренд Nescafe, но в 2024 году на первое место вышел Monarch.

За прошлый год объем продаж Nescafe сократился сразу на 7 процентов, а кофе компании Jacobs Douwe Egberts, напротив, поднялся на пять процентов. Таким образом Monarch стал продаваться в 3,5 раза чаще, чем в 2023 году.

Помимо поменявшихся местами брендов кофе Monarch и Nescafe, в пятерку самых востребованных горячих напитков попали кофе Jardin, кофейный напиток MacCoffee, а также чай Greenfield. При этом, как следует из аналитики компании «Май», 68% россиян выбирают чай в пакетиках, сашетах и пирамидках.

Несмотря на стремительный рост популярности кофе последние годы, в самое ближайшее время эксперты ожидают серьезного падения спроса на этот горячий напиток. За прошлый год цены на кофе выросли на 80% и в этом году рост продолжится. В результате любимый многими напиток бодрости может стать практически недоступным для многих горожан.

Ранее редакция сообщала о том, что ближе к весне излюбленный новосибирцами кофе, как в заведениях общепита, так и на вынос, подорожает минимум на 20%. При этом повышение цен будет происходить неравномерно.