Главой Черепановского района избран Сергей Овсянников

На минувшей неделе прошел конкурс по избранию главы Черепановского района Новосибирской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников. Он отметил, что на сессии совета депутатов района присутствовали 21 из 25 местных депутатов. За назначение Овсянникова они проголосовали единогласно.

— Сергей Овсянников избран главой района на второй срок, — отметил Травников.

Сергей Овсянников работал учителем физики и ОБЖ в Дорогино-Заимковской школе, в школе № 1 г. Черепаново, начальником отдела по делам молодежи администрации района, начальником организационно-контрольного отдела, управляющим делами, заместителем Главы администрации района по организационной работе. С апреля 2017 года работал консультантом в управлении по работе с территориями министерства региональной политики Новосибирской области, отмечается на сайте администрации района.

Напомним, в 2024 году сменился глава в Карасукском районе. На эту должность был назначен Вячеслав Кулаков. Главой Маслянинского округа стал Вячеслав Ярманов.

Ранее редакция сообщала о том, что на этой неделе должна состояться сессия горсовета Бердска, где будет избран новый глава города.