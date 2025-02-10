Рекламодателям

Главой Черепановского района избран Сергей Овсянников

  • 10/02/2025, 11:00
Автор: Юлия Данилова
Главой Черепановского района избран Сергей Овсянников
Его кандидатуру единогласно поддержали местные депутаты

На минувшей неделе прошел конкурс по избранию главы Черепановского района Новосибирской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников. Он отметил, что на сессии совета депутатов района присутствовали 21 из 25 местных депутатов. За назначение Овсянникова они проголосовали единогласно.

— Сергей Овсянников избран главой района на второй срок, — отметил Травников.

Сергей Овсянников работал учителем физики и ОБЖ в Дорогино-Заимковской школе, в школе № 1 г. Черепаново, начальником отдела по делам молодежи администрации района, начальником организационно-контрольного отдела, управляющим делами, заместителем Главы администрации района по организационной работе. С апреля 2017 года работал консультантом в управлении по работе с территориями министерства региональной политики Новосибирской области, отмечается на сайте администрации района.

Напомним, в 2024 году сменился глава в Карасукском районе. На эту должность был назначен Вячеслав Кулаков. Главой Маслянинского округа стал Вячеслав Ярманов.

Ранее редакция сообщала о том, что на этой неделе должна состояться сессия горсовета Бердска, где будет избран новый глава города

Фото предоставлено пресс-службой администрации Черепановского района.

698

Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск

Теги : депутаты глава района выборы


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Антон Канунников: Более 150 тысяч российских семей просрочили выплаты по ипотеке на 90 дней

Антон Канунников: Более 150 тысяч российских семей просрочили выплаты по ипотеке на 90 дней

На помощь этой категории заемщиков направлен новый федеральный закон о банкротстве физлиц
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Житель Новосибирска продал товары на 10 млн рублей и скрылся в Таиланде
10/02/25 17:00
Бизнес Право&Порядок
Торговая розничная сеть Metro станет частной компанией
10/02/25 16:00
Бизнес
Wildberries запустил продажи автомобилей с пробегом
10/02/25 15:30
В НГТУ НЭТИ будут обучать операторов БПЛА
10/02/25 15:00
Общество
Новосибирск получит новые вагоны метро осенью 2025 года
10/02/25 14:30
Общество
В отношении Георгия Жигульского возбуждено уголовное дело в Новосибирске
10/02/25 14:15
Право&Порядок
Выпускникам новосибирских медвузов придется отрабатывать полученные знания
10/02/25 14:00
Медицина Образование
Сибирский левша создал копию «Моны Лизы» размером с ноготь
10/02/25 13:30
Культура Общество
«Сибстекло» планирует увеличить выручку на 22%
10/02/25 13:00
Бизнес
Сроки открытия пешеходной зоны на улице Ленина назвал мэр Новосибирска
10/02/25 12:00
Общество
К экс-чиновнику мэрии Новосибирска Георгию Жигульскому пришли следователи
10/02/25 11:45
Власть Политика Право&Порядок
Под национализацию в Новосибирской области попадают сотни предприятий
10/02/25 11:30
Бизнес Власть
Главой Черепановского района избран Сергей Овсянников
10/02/25 11:00
Власть Отставки и назначения
У новосибирцев сменились кофейные предпочтения
10/02/25 10:30
Бизнес Общество
На имущество «Фабрики С-ТЕП» под Новосибирском резко скинули цену
10/02/25 10:00
Бизнес
Новое кладбище появится в пригороде Новосибирска
10/02/25 9:30
Власть Общество
В реанимацию в Новосибирске попал спортивный комментатор Роман Скворцов
10/02/25 9:00
Происшествия
Пробки после воскресного снегопада образовались на улицах Новосибирска
10/02/25 8:30
Город Общество
Лишайник против COVID-19: новосибирские учёные создали средство, подавляющее все штаммы коронавируса
9/02/25 15:49
Медицина Наука
«Зайди ко мне в кабинет»: в попытках кражи аккаунтов на «Госуслугах» мошенники принялись за школьников
9/02/25 14:31
Общество
Популярное
Мошенники обманывают россиян на сайтах знакомств
10/02/25 16:30
Полиция задержала женщину с крупной партией героина в Новосибирске
10/02/25 12:30
Самый старый заключённый России умер в сибирской колонии
9/02/25 18:00
«Без диаспоры не обошлось»: прокуратура просит отменить приговор мигранту-педофилу
9/02/25 16:21
Суд избрал меру пресечения новосибирцу, склонившему подростка к диверсии
7/02/25 16:30
Ирине Круг подарили неизвестную фотографию в Новосибирске
7/02/25 16:00
Новости компаний
Банк Уралсиб расширил возможности мобильного банка для бизнеса
5/02/25 9:05
Банк Уралсиб вошел в Топ-50 самых заметных компаний в российских СМИ в 2024 году
4/02/25 9:10
Банк Уралсиб предлагает банковскую гарантию в обеспечение таможенных и налоговых обязательств
3/02/25 9:06
«Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 бесплатных карт с кешбэком и процентом на остаток
31/01/25 9:05
В 2024 году робот-информатор новосибирских энергетиков принял более 800 звонков
30/01/25 12:28
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 самых заметных банков в СМИ в 2024 году
30/01/25 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска