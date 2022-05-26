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У новосибирских дачников растет спрос на спутниковое ТВ

  • 26/05/2022, 12:18
Автор:
новости бизнеса
По данным аналитиков МТС, количество заявок на подключение пакетов с СТВ и мобильным интернетом весной 2022 года резко увеличилось.

В этом году из-за геополитической ситуации, закрытия границ, а также по экономическим факторам основным форматом отдыха сибиряков снова станет дача. Практика пандемийных лет показала, что новосибирцы стараются организовать максимально комфортные условия для своей жизни и досуга за городом. Руководитель по продажам спутникового ТВ МТС в Новосибирской области Наталия Тенгелиди прокомментировала, какие услуги входят в «экосистему» для дачников и пользуются у них популярностью.

новости бизнеса— Наталия, «тарелки» спутникового ТВ сегодня уже являются неотъемлемой частью не только коттеджных поселков, расположенных вокруг Новосибирска, но и дачных, а также садовых обществ. Это неудивительно, поскольку СТВ не требует создания специальной инфраструктуры и доступно абсолютно в любой точке региона. Анализировали ли вы, что интересует новосибирцев, проживающих за городом?

— Самым актуальным запросом сегодня является доступ к полноценному, «городскому» досугу по адекватной цене. Поэтому мы видим, что востребованы те решения, которые позволяют любому желающему подключиться к «спутнику» либо целому комплексу цифровых сервисов без существенных трат.  Для примера: новый комплект оборудования СТВ стоит от 3990 рублей уже с антенной. И, насколько нам известно, из спутниковых операторов это сейчас наиболее оптимальное ценовое предложение на рынке Новосибирска. Конечно, есть специальные «летние» условия по абонентским платежам: до конца мая годовой тариф на подключение к почти 250 телеканалам СТВ составит всего 1000 рублей, то есть чуть более 80 рублей в месяц. Если хочется большего — подключение услуги «Весь МТС Экстра» с комплектом из мобильного интернета, спутникового ТВ и онлайн-кинотеатра KION позволит вообще платить только за интернет (от 490 рублей в месяц), а остальное получать бонусом.

— Вы говорите о мобильном интернете, то есть дачники продолжают работать дистанционно? Этот тренд не пошел на убыль параллельно с сокращением количества заболевших коронавирусом?

— Да, многие новосибирцы действительно продолжают трудиться удаленно, поэтому им важно постоянно иметь стабильный доступ в сеть. Да и в целом интернет — уже базовая потребность: это и общение в социальных сетях, и шопинг, и справочная информация, и работа. Поэтому в загородных локациях весьма популярны именно комплексные пакеты с мобильным интернетом. Дачных поселков, куда проведен фиксированный интернет, в пригороде Новосибирска не так много. А вот мобильная сеть МТС доступна сегодня почти везде.

Да и дачники сегодня — уже давно не «бабушки на грядках». Часто это семьи, состоящие из нескольких поколений, которые дача объединяет. Они привыкли к современному уровню сервисов и комфорта. И такое универсальное предложение «дачной экосистемы», как мобильный интернет плюс СТВ — именно для таких семей. Кстати, одновременно смотреть ТВ и «юзать» интернет-сервисы могут несколько пользователей.

— А если интернет не нужен? Например, люди просто хотят смотреть интересные им фильмы?

— Если речь идет о старшем поколении, то они могут ограничиться и просто спутниковым телевидением МТС — как раз к дачному сезону можно получить бесплатно на первый месяц пакет каналов «Максимальный», а второй и третий месяцы — по 250 рублей ежемесячно вместо обычной месячной платы в 390 рублей. Киноманы тоже не забыты — можно получить сразу три канала с самыми популярными сериалами и фильмами последних лет с опцией «Настрой кино». Если понравится, то через месяц использования опцию можно будет продлить на льготных условиях — с 50% скидкой еще на два месяца. Так что сегодня у нас есть все, чтобы скоротать дождливые дни или длинные вечера за городом насыщенно и интересно. Можно сказать, ни в чем себе не отказывая.

— Подключиться к СТВ, выбрать пакет услуг можно дистанционно?

— Вполне. Для подключения можно оставить заявку на сайте или в контактном центре по номеру 8 (800) 250-08-90. При желании можно также обратиться в салон МТС или к агенту-распространителю. Пакет услуг после подключения можно варьировать дистанционно — через личный кабинет.

Фото предоставлено пресс-службой МТС

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Рубрики : Общество Бизнес Телекоммуникации

Регионы: Новосибирск

Теги : Спутниковое ТВ отдых Интернет дача


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