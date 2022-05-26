В Заксобрании новые кадровые пертурбации

Сессия Заксобрания Новосибирской области досрочно прекратила полномочия единоросса Валерия Ильенко в качестве вице-спикера на основании его собственного заявления. Ильенко возглавил комитет по транспортной, промышленной и информационной политике вместо гендиректора ООО «Первый строительный фонд», единоросса Майиса Мамедова. С чем связан уход Мамедова — на сессии сказано не было. О назначении Ильенко новым председателем объявила зампред комитета Елена Тырина.

Стоит напомнить, что это уже третья в текущем году кадровая пертурбация вице-спикерского уровня. В феврале справоросс Анатолий Кубанов заявил об уходе с платной основы работы в этой должности, пояснив это желанием большую часть времени посвятить работе в возглавляемом им Новосибирском драматическом театре.

В конце марта внештатный вице-спикерский «отряд» пополнился заместителем председателя бюджетного комитета Ириной Диденко («Единая Россия»), сохранившей ставку в предыдущей должности.

Таким образом, в настоящее время у председателя Заксобрания насчитывается пятеро заместителей. Помимо ранее упомянутых Ирины Диденко и Анатолия Кубанова, это первый заместитель Андрей Панфкров («Единая Россия») и заместители на штатной основе Владимир Карпов (КПРФ) и Наталия Красовская (ЛДПР).

Менее значимые кадровые изменения, утверждкнные сессией, касаются структуры постоянной комиссии Законодательного Собрания по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. Заместителем председателя комиссии стал коммунист, дебютант парламентской работы Виталий Быков.

Напомним, ранее на должность заместителя председателя той же комиссии была назначена еще одна дебютантка парламентской работы — руководитель фракции «Новые люди» Дарья Карасева. Третьим председателем комиссии является единоросс Алексей Андреев.

Кроме того, в текущем году в состав Заксобрания предстоит избрать двух новых депутатов по избирательным округам №4 и №10.

Ранее редакция сообщала, что мандат депутата получил экс-министр.