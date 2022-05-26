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В Новосибирской области произошел неофициальный передел рынка мусора

  • 26/05/2022, 12:23
новости Новосибирска
Но его львиная доля может остаться у старых игроков.

Профильным комитатам Заксобрания (по строительству ЖКХ и тарифам, а также по бюджету) предстоит тщательно изучить текущую ситуацию на региональном мусорном рынке. Такое предложение зампредседателя строительного комитета Вадима Агеенко было принято в ходе сессии. Речь идет в том числе и о новом тендере по выбору инвестора для строительства мусорных полигонов.

Если это будет концессия, то она будет согласовываться с нами, заявил председатель заксобрания Андрей Шимкив. Правда, есть варианты со специально обученными людьми, как нас обойти. Но, надеюсь, этого не будет. Давайте пойдем по пути совместного заседания двух комитетов. Давайте не откладывать, тем более что Вадим Алексеевич говорит, что уже есть какие-то совещания и решения в областном правительстве. Надо быстро провести совещание двух комитетов с приглашением всех министров, замов, кто к этому причастен.

новости Новосибирска

В Новосибирской области расторгнута «мусорная» концессия

Напомним, что на минувшей неделе губернатор области Андрей Травников заявил о расторжении концессионного соглашения с ООО «Экология-Новосибирск» (дочерняя компания ГК «ВИС»), одновременно выступающего в статусе регоператора по вывозу отходов. Как сообщил Агеенко со ссылкой на итоги состоявшегося еще в конце марта совещания под председательством вице-губернатора (предположительно Сергея Семки), возможный передел областного мусорного рынка путем создания нового акционерного общества может произойти следующим образом: 80% активов создаваемого АО достанутся новой «дочке» ВИС, 10% Российскому экологическому оператору и, наконец, оставшиеся 10% Новосибирской области в лице Агентства инвестиционного развития.

Цель этого акционерного общества тоже определена на этом совещании: в срок до июня 2022 года выступить с частной концессионной инициативой в отношении создания инвестиционных объектов сортировочных комплексов-полигонов в Татарском, Тогучинском, Куйбышевском, Каргатском и Новосибирском (Верх-Тула и Раздольное) районах, — сообщает Вадим Агеенко. Вам не кажется, что это совещание больше похоже на открытый сговор сторон в пользу одного потенциального концессионера? Интересно, как на это посмотрит антимонопольная служба.

Прямым текстом

«Нет оснований, чтобы губернатор держался ГК «ВИС»

Кроме того, как сообщил Агеенко, на том же совещании Российскому экологическому оператору было поручено направить в Министерство экономического развития Новосибирской области проект типового концессионного соглашения в рамках частной концессионной инициативы.

Нам говорили, что область сама будет обсуждать параметры будущих концессионных соглашений и выставлять концессии на торги, напомнил депутат. Но получается, что опять продали Новосибирскую область московской компании «ВИС» на кормление. Присутствовали на этом совещании два представителя Российского экологического оператора и два представителя самой ГК «ВИС», включая директора регоператора ООО «Экология-Новосибирск» Ларису Анисимову.

Вадима Агеенко поддержала вице-спикер, в недавнем прошлом — зампредседателя бюджетного комитета Ирина Диденко.

Ждем публичной инициативы правительства, сообщает Диденко. Это не может быть частная инициатива, речь идет о целой отрасли по обработке и утилизации отходов. Ряд вопросов может быть решен только на межведомственном уровне, в том числе с привлечением федеральных ведомств. Далее, мы не можем своими руками формировать монополиста, здесь с Вадимом Алексеевичем соглашусь полностью. Сегодня ни один проект концессии и ГЧП с несколькими объектами в рамках одного соглашения не реализован, потому что любая проблема по одному объекту не позволит реализовать весь проект в целом.

Стоит отметить, что с подобной инициативой Агеенко выступал и на прошлой сессии. Однако ее обсуждение на одном из профильных комитетов — по строительству, ЖКХ и тарифам ограничилось, по сути, лишь выступлением депутата и спором участников заседания о том, что делать дальше.

Напомним, что в Заксобрании области при этом сложилась давняя и крепкая «любовь» к реализуемым в регионе концессионным проектам. Причем речь идет не только о проектах ГК «ВИС» — строительстве полигонов, поликлиник, четвертого моста через Обь.

 

Ранее редакция сообщала о скандальных обсуждениях концессий по строительству шести образовательных учреждений. Кроме того, ранее на правительство области уже выходили инвесторы с предложением заключить концессии на строительство полигонов в пяти районах.

Фото из телеграм-канала Мин ЖКХ

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : концессия вывоз мусора власть бизнес


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