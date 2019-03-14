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У объектов культурного наследия в Новосибирске новый хозяин

Подведены итоги конкурса по продаже нежилых помещений, расположенных в зданиях, являющихся объектами культурного наследия регионального значения.
  • 14/03/2019, 13:33
У объектов культурного наследия в Новосибирске новый хозяин

В Новосибирске подведены итоги торгов по продаже нежилых помещений, расположенных в зданиях, являющихся объектами культурного наследия регионального значения. Информация об этом размещена на официальном сайте Новосибирска.

Напомним, что на продажу были выставлены два нежилых помещения. Первое из них расположено в здании, являющемся объектом культурного наследия регионального значения – памятником архитектуры — «Здание управления Западно-Сибирской железной дороги» на ул. Урицкого, 36 (площадь помещения – 213,2 кв. м), второе – в «Жилом комплексе в районе железнодорожного вокзала (арх. Гордеев Б. А.)- 4-х этажный кирпичный жилой дом» на ул. Челюскинцев, 7 (площадь помещения – 265,2 кв. м).

Начальная цена первого лота с НДС составляла 6 187 200,0 рублей, второго лота – 6 138 000,0 рублей.

Отмечается, что существенным условием обременения приватизируемых объектов культурного наследия является обязанность нового собственника по выполнению требований охранного обязательства. Условием конкурса является проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, определенных в соответствии с охранным обязательством.

Согласно протоколу, на конкурсы были заявлены два участника: Минакова Яна Сергеевна, предложившая за объекты 6 188 000 руб и 6 139 000 руб соответственно и Безуглов Андрей Владимирович, предложивший за объекты начальную стоимость.

Члены комиссии по проведению торгов по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска единогласно приняли решение считать победителем конкурсов Яну Минакову.

Индивидуальный предприниматель Минакова Яна Сергеевна зарегистрирован 19 августа 2015 года. Основной вид деятельности- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Дополнительный вид деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества, подготовка к продаже собственного недвижимого имущества.

Фото: pixabay.com, автор- qimono

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