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Сотрудники НГТУ-НЭТИ восстанавливают сбитый истребитель И-16

До летного состояния самолет будет восстановлен уже этим летом.
  • 14/03/2019, 13:48
Сотрудники НГТУ-НЭТИ восстанавливают сбитый истребитель И-16

Советский истребитель И-16 времен Великой Отечественной войны будет восстановлен фирмой «Авиареставрация» и лабораторией реставрации раритетных самолетов НГТУ под руководством доктора технических наук, профессора кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ Владимира Бернса, сообщили в пресс-службе университета.

Самолет родом из Новосибирска, выпущен на Чкаловском заводе. Был сбит в годы Великой Отечественной войны в Тверской области. Сотрудники фирмы «Авиареставрация» восстанавливали самолет в течение нескольких лет, и теперь осталось несколько месяцев, чтобы довести работу до конца. Летом самолет будет восстановлен до летного состояния, говорят реставраторы.

— По своей специфике детали этого самолета не сохраняются до такого состояния, чтобы их повторно использовать на летной машине. На нем не больше 5 % оригинальных деталей, например, ручка управления, пол кабины пилота. В основном использованы детали, которые были сделаны по восстановленным чертежам, — рассказывает ведущий инженер лаборатории реставрации раритетных самолетов НГТУ Виктор Лушин.

На летный И-16 установят двигатель АШ-62ИР — это двигатель того же семейства, что изначально стоял на истребителе. Самолет станет частью национальной коллекции летающих раритетов «Крылатая память Победы».

И-16 — один из самых массовых истребителей 30—40 годов. Среди немецких пилотов прозванный «мухой» за маневренность, на родине ласково именовался «ишачок». Именно И-16 открыл счет сбитым фашистским самолетам в первые часы войны. Выпускался в том числе на Чкаловском заводе.

Напомним, на базе НГТУ фирма «Авиареставрация» также занимается реставрацией поднятого в августе со дна озера под Мурманском самолета Ил-2.

Фото: пресс-служба НГТУ, автор- К. Жуков

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