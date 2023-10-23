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У шести районов НСО могут возникнуть проблемы с завершением уборочной

  • 23/10/2023, 11:30
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У шести районов НСО могут возникнуть проблемы с завершением уборочной
Кроме того, до сих пор с полей региона не убран подсолнечник.

На сегодняшний день уборочная кампания завершена в Новосибирской области на 94%. По состоянию на 22 октября скошено зерновых и зернобобовых культур на площади 1 459 тысяч га, обмолочено 1456 тысяч га. Валовый сбор — 2 286 тысяч тонн, текущая урожайность — 15,7 ц\га. Завершили уборку хозяйства Маслянинского, Доволенского, Каргатского, Чулымского, Коченевского, и Ордынского районов. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

По данным Минсельхоза, цены на зерно в регионе за минувшую неделю выросли. По пшенице третьего класса до 12126 рублей за тонну (+ 423 рубля), на четвертый класс —11112 рубля (+2520. Цены на фуражную пшеницу и ячмень не изменились. На экспорт железнодорожным транспортом с 1 сентября вывезено 175 тысяч тонн. В том числе на экспорт 167 тысяч тонн. Остатки зерна на элеваторах и хлебоприемных предприятиях 795 тысяч тонн, загруженность емкостей единовременного хранения 45%.

Технические культуры убраны на площади 212 тысяч га, 295 тысяч тонн валовой сбор. Средняя урожайность составила 13,9 ц\га

— Из технических культур у нас осталось убрать подсолнечник, но его мы обычно убираем в ноябре, — добавил министр.

Фактически завершена уборка картофеля и овощей открытого грунта.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поинтересовался прогнозом на завершение уборочной.

— Что касается уборки зерновых культур, то достаточно неоптимистичный прогноз у нас по шести районам: Баганский, Чистоозерный, Татарский, Усть-Тракский, Барабинский, под вопросом Здвинский район. По остальным серьезных опасений нет, — сообщил Лещенко. — Те планы, которые мы ставили перед собой по достижению валового сбора, мы на них уже вышли.

Тем не менее Травников отметил, что желательно убрать весь урожай с полей региона и рекомендовал министерству обратить внимание на отстающие районы.

Напомним, ранее Минсельхоз сообщал, что в Новосибирской области в 2023 году из-за засухи ожидается снижение урожая зерна на 30-40% — около 2-2,3 млн тонн. При этом в прошлом году валовый сбор зерна в весе после доработки составил 3,356 млн тонн.

Ранее редакция сообщала о том, что биотехнологичные разработки новосибирских ученых повышают эффективность сельского хозяйства. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Агропром

Регионы: Новосибирск

Теги : Уборка урожая Евгений Лещенко


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