Ураган и снег обещают в Новосибирске 23 октября

Сегодня, 23 октября, в Новосибирской области продолжает действовать экстренное предупреждение от синоптиков.

― Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами сильные, порывы ветра до 23 метров в секунду. Возможен гололед, ― сообщает МЧС региона.

Неблагоприятная и переменчивая погода продержится всю неделю. С пятницы, 27 октября, в городе установятся стабильные минусовые температуры.

Спасатели просят жителей быть осторожными на дорогах и в быту. Перед тем, как выйти из дома, рекомендуется посмотреть прогноз погоды и оценить возможные риски.