«У вас будет квартира»: семьям с детьми выдают ипотеку без первоначального взноса

Банк разработал программу «Лайт 2.0» специально для владельцев материнского капитала. Они могут взять в ипотеку квартиру или дом с земельным участком. Также можно приобрести комнату или последнюю долю в квартире.
Ипотека выдается без документального подтверждения дохода и занятости. Для получения решения по кредиту нужен только паспорт и СНИЛС.
Сумма кредита составляет от 150 тысяч до 1,3 млн рублей. При этом максимальная сумма не должна превышать размера субсидий, полученных в виде федерального материнского капитала, региональной субсидии, а также дополнительных мер поддержки многодетных семей в соответствии с Постановлением Правительства №170 от 07.09.2019. Срок кредита – 15 лет.
Получить подробную консультацию и подать заявку на ипотеку вы можете на сайте, в BL-online, по телефону 8-800-3333-555 либо в ипотечных центрах Банка «Левобережный»:
Первый платеж по графику оплачивается в платежную дату третьего процентного периода и включает в себя начисленные проценты с даты выдачи кредита по фактическую дату платежа и часть основного долга. При своевременном обращении заемщика в ПФР средства МСК приходят до наступления даты первого платежа по кредиту. Обязательным условием является внесение до сделки на счет суммы, достаточной для погашения процентов за первые 2 месяца кредита.
Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.
Фото: unsplash.com
Рубрики :
Регионы:
Теги :