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«У вас будет квартира»: семьям с детьми выдают ипотеку без первоначального взноса

  • 27/09/2022, 17:56
Мечтаете о собственном жилье? С ипотечной программой «Лайт 2.0» от Банка «Левобережный» мечты сбываются! Кредит оформляется без страхования жизни и всего по двум документам.

новости бизнесаБанк разработал программу «Лайт 2.0» специально для владельцев материнского капитала. Они могут взять в ипотеку квартиру или дом с земельным участком. Также можно приобрести комнату или последнюю долю в квартире.

Ипотека выдается без документального подтверждения дохода и занятости. Для получения решения по кредиту нужен только паспорт и СНИЛС.

Сумма кредита составляет от 150 тысяч до 1,3 млн рублей. При этом максимальная сумма не должна превышать размера субсидий, полученных в виде федерального материнского капитала, региональной субсидии, а также дополнительных мер поддержки многодетных семей в соответствии с Постановлением Правительства №170 от 07.09.2019. Срок кредита – 15 лет.

Получить подробную консультацию и подать заявку на ипотеку вы можете на сайте, в BL-online, по телефону 8-800-3333-555 либо в ипотечных центрах Банка «Левобережный»:

  • г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского 5;
  • г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;
  • г. Красноярск, ул. Молокова, 60;
  • г. Кемерово, ул. Ноградская 16;
  • г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;
  • г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина 57/1;
  • г. Томск, Совпартшкольный пер., 13;
  • г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;
  • г. Бийск, ул. Васильева, 63а.

Первый платеж по графику оплачивается в платежную дату третьего процентного периода и включает в себя начисленные проценты с даты выдачи кредита по фактическую дату платежа и часть основного долга. При своевременном обращении заемщика в ПФР средства МСК приходят до наступления даты первого платежа по кредиту. Обязательным условием является внесение до сделки на счет суммы, достаточной для погашения процентов за первые 2 месяца кредита.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.

Фото: unsplash.com

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : ипотека без первоначального взноса


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