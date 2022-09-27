«У вас будет квартира»: семьям с детьми выдают ипотеку без первоначального взноса

Банк разработал программу «Лайт 2.0» специально для владельцев материнского капитала. Они могут взять в ипотеку квартиру или дом с земельным участком. Также можно приобрести комнату или последнюю долю в квартире.

Ипотека выдается без документального подтверждения дохода и занятости. Для получения решения по кредиту нужен только паспорт и СНИЛС.

Сумма кредита составляет от 150 тысяч до 1,3 млн рублей. При этом максимальная сумма не должна превышать размера субсидий, полученных в виде федерального материнского капитала, региональной субсидии, а также дополнительных мер поддержки многодетных семей в соответствии с Постановлением Правительства №170 от 07.09.2019. Срок кредита – 15 лет.

Получить подробную консультацию и подать заявку на ипотеку вы можете на сайте, в BL-online, по телефону 8-800-3333-555 либо в ипотечных центрах Банка «Левобережный»:

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина 57/1;

г. Томск, Совпартшкольный пер., 13;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а.

Первый платеж по графику оплачивается в платежную дату третьего процентного периода и включает в себя начисленные проценты с даты выдачи кредита по фактическую дату платежа и часть основного долга. При своевременном обращении заемщика в ПФР средства МСК приходят до наступления даты первого платежа по кредиту. Обязательным условием является внесение до сделки на счет суммы, достаточной для погашения процентов за первые 2 месяца кредита.

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