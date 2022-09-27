Алтайские таможенники пресекли контрабанду леса на 31 млн. рублей

Алтайские таможенники пресекли канал контрабанды стратегически важных ресурсов в Среднюю Азию: житель Алтайского края организовал незаконный вывоз лесоматериалов на 31 млн рублей. Как сообщает пресс-служба Алтайской таможни, оперативно-розыскные мероприятия проводились совместно с сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.

Как говорится в сообщении, в период с января 2021 года по март 2022 года житель Алтайского края организовал вывоз из региона в одну из стран ближнего зарубежья почти 2 тыс. кубометров пиломатериалов. Действуя от имени неосведомленного родственника, 40–летний мужчина за денежное вознаграждение оказывал услуги иностранным коммерческим организациям по изготовлению фиктивных документов, необходимых для отправки леса за границу. Для легализации лесоматериалов на основании поддельных документов организатор преступной схемы вносил недостоверные сведения в систему ЛесЕГАИС.

По выявленным эпизодам Алтайская таможня возбудила уголовные дела за контрабанду стратегически важными ресурсами (ч. 1 с. 226.1 УК РФ). После проведения следственных действий таможенники передали материалы дела в Алтайское линейное управление МВД России.

За данное преступление подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет и крупный денежный штраф.

Стоит заметить, что за 2021 год специалисты зафиксировали 250 случаев незаконной рубки, что на 25% меньше, чем годом ранее. 232 материала для возбуждения уголовных дел передали правоохранителям. В досудебном порядке «чёрные лесорубы» должны были возместить 28,4 млн рублей ущерба, однако возместили только 4,2 млн.

Ранее редакция сообщала, что таможенники выявили 10 преступлений по линии лесоэкспорта из Алтайского края.