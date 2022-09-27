Чем регионы Сибири привлекали туристов в 2022 году?

Байкальская зона бьет рекорды

В Иркутскую область в нынешнем туристическом сезоне уже приехали 1 млн 100 тысяч туристов (включая гостей из России и из-за рубежа). По предварительным данным, по отношению к аналогичному периоду 2021 году турпоток превысил показатель на 20-25%.

В Республики Бурятии турпоток увеличился в более чем два раза относительно 2021 года. В июне — около 46 тысяч туристов, а в июле — более 80 тысяч. Можно сказать, что в Бурятию в сезоне прибыли более 500 тысяч туристов, а это уже превышает допандемийный уровень.

Открытием года для региона стало новое направление в Монголию. Из Улан-Удэ в Улан-Батор осуществлялись не менее четырех рейсов в неделю. С ноября будет поставлен еще один. До конца года в республике планируется ввести в эксплуатацию не менее 18 модульных отелей.

У Хакасии амбициозные планы на туристов

Турпоток растет и в Республике Хакасия. Как отмечает министр экономического развития республики Виктор Богушевич, Хакасия уже перешагнула допандемийный объем приема гостей. В прошлом году регион посетили 760 тысяч туристов, в этом, уже по итогам первого полугодья, — 560 тысяч, а на сегодняшний день, по предварительным подсчетам, — туристические поездки в Хакасию совершили более 730 тысяч человек. Загруженность номерного фонда отелей в прошлом году была 40-50%, а сейчас — 82%. Сегодня на особом контроле у региональных властей находится курорт «Озеро Шира». Уже найден инвестор, который восстановит на озере санаторно-курортное лечение. Расчетный объем инвестиций в проект составит около 2,5 млрд рублей.

— В июле в регионе был презентован новый туристический маршрут «Сибирские каникулы». В него входят территории трех регионов Сибири: Красноярский край, Республика Тыва и Республика Хакасия. Буквально вчера закончился очередной экспертный тур, приезжали туроператоры России, все дали высокую оценку маршрута. Мы учли все замечания, — рассказал Виктор Богушевич.

— Лаборатория войдет в гастрономическую карту России, в ее создании примут участие производители продуктов питания, шеф-повара, руководители точек общественного питания. Там они (руководители общепита) смогут познакомиться с различными фермерами и посмотреть на предложенный товар, который впоследствии будут реализовывать в своих точках, — поясняет министр экономического развития республики. — В Хакасии также планируется проведение регионального гастрономического фестиваля. Его целью является знакомство туристов с традициями, культурой и историей через блюда региональной кухни. Напомню, на территории Республики Хакасии существуют 13 муниципальных образований — и у каждого из них есть своя кухня и она не повторяется.

Он также отметил рост интереса гостей к гастрономическому туризму. По его словам, в России сейчас растет спрос на национальную кухню, и поэтому в 2023 году регион планирует сделать акцент на гастрономический туризм. В первом квартале 2023 года запланировано создание лаборатории региональной кухни «Вкус Хакасии». Этот проект является частью программы «Добровольной сертификации».

Республика Хакасия также была определена амбассадором археологического туризма. Начиная с 2023 года, Хакасия планирует сделать археологический туризм одним из приоритетных направлений, так как на этот продукт наблюдается огромный спрос. Сейчас в регионе идет плановая работа по качеству и улучшению инфраструктуры популярных музеев под открытым небом. Завершается строительство современного туристического экскурсионного комплекса «Тропа», обустройство пеших туристических троп. Уже оборудованы следующие маршруты: гора Семиозерка, гора Артак, гора Кюн-Таг, тропа «Майский ключ». Виктор Богушев также сообщил, что в период с 2020 по 2021 годы в регионе приведены в нормативное состояние почти 28 км дорог, ведущих к объектам туризма. Общая сумма затрат составила около 316 млн рублей. В 2022 году работы были продолжены на 28,4 км трасс. На эти цели направлены 283 млн рублей.

Новосибирск — лидер по объему платных услуг туристам

Новосибирская область тоже фиксирует большой рост турпотока — около 20% к 2021 году. Регион занимает 17 место в России по количеству койко-мест в коллективных средствах размещения (КСР), а также 18 место по количеству номеров. По итогам семи месяцев область находится на седьмом месте (598 тысяч человек) в РФ по количеству туристов, размещенных в коллективных средствах размещения. Замминистра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова обратила внимание, что в Сибири регион занимает первое место по объему платных туристических услуг и первое место — по количеству туристов, размещенных в КСР (подсчет велся по числу переночевавших). Объем платных туристических услуг превысил 10 млрд рублей за семь месяцев 2022 года, тогда как в 2021 году набирал едва ли 5 млрд рублей.

К примеру, были предоставлены субсидии муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по созданию условий для развития туризма — около 20 млн рублей и 60 млн рублей, а также гранты до 3 млн рублей на оказание поддержки предпринимательских инициатив.

Регион получил поддержку Ростуризма на создание национального брендового маршрута «Чуйский тракт».

— На сегодняшний день мы нашли туроператора для проекта, подготовили аудиогиды. Уже создали отдельный сайт, посвященный данной теме, — поясняет Павлова.

На Алтае — стабильность

Ежегодно Республику Алтай посещают 2 млн туристов, этот год также не стал исключением — за январь-сентябрь в регион приехали около 1 млн 700 тысяч гостей (по предварительным данным). По итогам года рост турпотока ожидается на уровне 7-8%.

— В туристическую отрасль нашего региона в этом году поступило беспрецедентное финансирование — около 300 млн рублей. Эти деньги мы распределили среди наших туристических субъектов, — акцентировала внимание Сынара Кулакова.

Начальник отдела туристско-рекреационной, санаторно-курортной деятельности правительства республики Сынара Кулакова считает, что главная задача — не увеличение турпотока, а его распределение. Особенностью сезона 2022 года, по ее словам, стал активный апрель — благодаря туристическому кэшбеку. Хитом года также стало открытие тематического парка всесезонного парка «Манжерок» — «Хранитель Большого Алтая». К 2023 году планируется увеличить объем номерного фонда парка на 304 единицы. Также планируется увеличить протяженность горнолыжных трасс с 30 до 50 км.

По программе модульных домов в республике поддерживаются 17 проектов, 11 проектов увеличивают свой номерной фонд, а 6 новых реализуются. Также Алтай вошел в программу финансирования Ростуризма на 2023 году и через грантовую поддержку планирует привлечь в турбизнес еще около 100 млн.

Ранее редакция сообщала о том, что депутаты горсовета и чиновники мэрии Новосибирска попытались проанализировать причины провала проекта «Умный город» в рейтинге Минстроя РФ в июле 2022 года.