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Истории успеха

У вас зазвонил телефон и быстро сбросил дозвон? Это мошенник желает от вас денег целый вагон!

  • 10/09/2019, 09:21
Каждому владельцу мобильного телефона не раз приходилось видеть среди пропущенных входящих звонков незнакомые номера, которых нет в личном списке контактов.

Обычно в такой ситуации срабатывает врожденное человеческое любопытство, и рука тянется к знакомой кнопке вызова, — выяснить, кто вас искал.

Нужно обязательно сказать себе «СТОП» и удержаться от поспешного действия! Ведь «на том конце» может поджидать мошенник с большущим аппетитом! Как же ему – мошеннику – удастся вас обчистить? Старых и новых способов множество. А главное, человек собственными руками открывает путь для этого!

Почти архивные способы порой всплывают

Многие слышали истории, как аферисты «разводят» пожилых людей: «ваш внук попал в аварию – сбросьте 30 тысяч на этот номер», или «взяли сына с поличным – наркотики – срочно выкупайте, заплатить нужно…». Родственник в страхе, не задумываясь, переводит деньги по указанным реквизитам и только после перевода догадывается выяснить, а точно ли это стряслось. Аферистов нередко ловят на подобных схемах и даже лишают свободы. Но они всплывают и находят новую жертву – только сюжет меняется.

Мошенники дремлют – их находите вы сами

Мошенники эволюционируют. Они научились поступать проще – подключать специальные программы-роботы, которые звонят, а сигнал мгновенно обрывается. Абонент перезванивает, но вместо человеческого голоса слышит рекламный ролик, ждет что ему ответят, а за время ожидания с его счета списывается кругленькая сумма – от 20, 50 и более рублей за минуту сверх тарифа сотовой связи. Примечательно, что когда человек сам позвонил аферисту, пусть и в ответ на его звонок, правоохранителям труднее доказать злой умысел преступника.

Чарующий женский голос

Вот другая вариация этой схемы: когда любопытный абонент перезванивает, ему отвечает милый женский голос и зовет к более тесному знакомству. И пока они нежно «воркуют», денежки утекают в чужой карман.

От лица женщины может прийти и смс-сообщение: «Дорогой, на телефоне у меня закончились деньги, срочно позвони на номер… Твоя зайка». Дальше та же история: милая беседа, приглашение к личному знакомству и не санкционированная хозяином оплата по очень дорогому тарифу.

Парень, ты нарвался!

Применяют и такую схему, когда неизвестный звонит и угрожает, сыплет оскорблениями, хамит, затем бросает трубку. Вы заводитесь, горите желанием навалять обидчику – перезваниваете – ловушка захлопнулась: вновь нарвались на автоответчик с рекламным текстом и тарифом, который обнулит баланс.

Мошенники «с юмором» вместо рекламы могут подключить сайт юридической помощи, готовый помочь во всех вопросах, а денежки с вашего счета при этом утекут…

Как обезопасить себя, чтобы не стать уловом телефонных злодеев?

Нужно взять себе за правило, и детей научить – ни при каких обстоятельствах не перезванивать по незнакомому номеру! Любопытство не должно быть сильнее здравого смысла!

Ну а уж если пребывать в неведении нестерпимо – ищите информацию о звонившем номере в интернете – там можно найти всевозможные номерные комбинации и отзывы о них. И если вы поймете, что столкнулись с аферистами, обязательно сами оставьте такой отзыв и сообщите в полицию и мобильному оператору.

Еще несколько уловок для грабежа по телефону

«Регистрируйся на сайте»

В интернете немало ресурсов, где требуется вписать номер телефона для регистрации — для ответного смс-сообщения с кодом. На таких сайтах есть оговорка, что если в течение 5 минут код не придет, вы сами должны отправить сообщение по указанному номеру – вот тут-то ваши денежки утекут!

«Звонит мобильный оператор»

Преступник может представиться сотрудником техподдержки оператора сотовой связи и предложить новую услугу, или перерегистрацию из-за сбоя, а чтобы активировать, нужно ввести код, который он назовет. Этот код – ключ для списания денег с вашего счета!

«Проблемы с банковской картой/счетом»

Вы получаете смс уведомление, что ваша карта /счет заблокированы, или у вас долг по кредиту и предлагается перезвонить оператору банка по номеру. Если перезвоните – снимутся деньги с баланса телефона. А если вы суперр и в ответ псевдослужащего банка сообщите личные данные, номера карты, пин-код и пароль – ваш счет мгновенно опустеет.

«Ссылка с вирусом»

На мобильный телефон по Viber или WhatsApp может прийти подобное уведомление: «ваш аккаунт, страница в «Одноклассниках» взломаны, пройдите регистрацию» и т. д. Не переходите по ссылке! Очень высок риск заражения вирусом, который смогут удалить только ремонт телефона и смена сим-карты.

Подведем итоги. «Доверяй, но проверяй» — не зря существует эта поговорка. Лучше перестраховаться и не попасть в лапы мошенникам, чем потом из них выбираться! Не перезванивайте незнакомцам. Кому очень нужно — найдут вас сами!

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