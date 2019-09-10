В Новосибирске запустят фонтан, построенный на средства Сбербанка

В среду, 11 сентября, в Центральном парке Новосибирска состоится торжественное открытие уникального мультимедийного светомузыкального пешеходного фонтана. Средства на его строительство были выделены Сбербанком.

В основе – концепция «умного» фонтана, который можно использовать как мульти-форматную образовательную площадку. Фонтан оснащен видео-лазерной установкой для проецирования изображения на водный экран и может воспроизводить звуковые и визуальные просветительские программы, рассчитанные на детскую и взрослую аудитории.

Концертная программа, посвященная открытию фонтана, начнется в Центральном парке в 19:00. Хедлайнером большого праздника выступит группа Иванушки International.

Ранее были построены на благотворительные средства Сбербанка и запущены в эксплуатацию фонтаны в Саратове, Петергофе, Ярославле, Владимире, Калининграде, Воронеже и Рязани.

Возраст 0+

Фото предоставлено пресс-службой банка