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Сотрудники АО «РЭС» приняли участие в Сибирском фестивале бега

  • 10/09/2019, 08:00
7 сентября команда АО «РЭС» уже в девятый раз вышла на старт общегородского спортивного праздника.

Спорт является важнейшей частью социальной политики акционерного общества «Региональные электрические сети», развитие и популяризация физической культуры и здорового образа жизни всегда было одной из приоритетных задач предприятия. Поэтому сотрудники компании принимают активное участие практически во всех масштабных спортивных мероприятиях региона и корпоративных турнирах.

7 сентября команда АО «РЭС» уже в девятый раз вышла на старт общегородского спортивного праздника — Сибирского фестиваля бега и полумарафона имени Александра Раевича, проходившего на главной площади Новосибирска.

С каждым годом спортсмены-энергетики ставят все новые рекорды. И если в прошлом году достижением стало общее число участников от АО «РЭС», то в этом году почти в 2 раза выросло число бегунов-полумарафонцев – 9 сотрудников Общества мужественно преодолели дистанцию в 21 километр и были награждены памятными медалями!

Многие участники, представляющие предприятие и его филиалы, бежали целыми семьями, вовлекая в спортивное движение детей, молодёжь и ветеранов предприятия. Традиционно всестороннюю поддержку мероприятия осуществляла первичная профсоюзная организация АО «РЭС».

Участие в спортивных соревнованиях различного уровня давно уже стало традиционным для большого и дружного коллектива АО «РЭС». В Обществе считают, что популяризация физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни способствуют укреплению корпоративного духа, среди работников предприятия. А это, в свою очередь, плодотворно сказывается на результатах производственной деятельности.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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