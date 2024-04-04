УАЗ «Патриот» и белый седан столкнулись в Новосибирске

Неподалеку от остановки «Светлая» на Старом шоссе произошло ДТП с участием внедорожника УАЗ «Патриот» и белого седана.
По сообщению очевидца в паблике «АСТ-54», пострадавших нет, однако движение в сторону центра Новосибирска затруднено.
На предоставленных фотографиях видно, что от удара седан буквально смяло и отбросило на обочину.
В результате удара седан буквально смяло и отбросило на обочину. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.
Ранее редакция сообщала о том, что пассажиры пострадали в ДТП с троллейбусом и трамваем в Новосибирске.
Источник фото: Телеграм-канал АСТ-54
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