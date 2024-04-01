Пассажиры пострадали в ДТП с троллейбусом и трамваем в Новосибирске

В Новосибирске столкнулись трамвай, троллейбус и легковой автомобиль. В результате аварии пострадали пассажиры общественного транспорта. Инцидент произошел 1 апреля в 9.50 в Кировском районе города.

По информации Госавтоинспекции, трамвай №16 двигался по улице Вертковской и при пересечении улицы Станиславского врезался в троллейбус №7. От удара троллейбус вынесло на встречку, где он столкнулся с автомобилем Лада Приора.

— В результате ДТП пострадали три женщины-пассажира троллейбуса, которые были доставлены в медицинское учреждение, — пояснили в городском ГИБДД.

На месте происшествия работает наряд ДПС .

Устанавливаются обстоятельства происшествия. Аварийно-техническая служба принимает меры к освобождению проезжей части.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске женщину-водителя трамвая №11 ударило током во время движения на линии. ЧП произошло на остановке «Золотая горка» в Дзержинском районе города.