На Международном парковом форуме БРИКС презентовали проект «Усть-Тула» в Новосибирске

На Международном парковом форуме стран БРИКС прошла презентация парка «Усть-Тула».
— На экспертной сессии «Парки России» презентовала проект, — рассказала Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска, в «Телеграме».
На форуме Терешкова рассказала обо всех этапах предпроектных исследований, которые проведены по «Усть-Туле».
По словам вице-мэра, парк получается многослойный, и в этом его уникальность и важность.
— Федеральные эксперты высоко оценили наш проект, — рассказала Терешкова.
Напомним, что в этом году мэрия Новосибирска приступила к разработке средней части проекта парка «Усть-Тула», который в перспективе соединит парк «Арена» с Бугринской рощей. Площадь будущего парка «Усть-Тула» составить 150 га, а с учетом Бугринской рощи — 370 га.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы хотят оставить парк «Иня» лесной территорией.
Источник фото: Телеграм-канал Анны Терешковой
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