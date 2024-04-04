На Международном парковом форуме БРИКС презентовали проект «Усть-Тула» в Новосибирске

На Международном парковом форуме стран БРИКС прошла презентация парка «Усть-Тула».

— На экспертной сессии «Парки России» презентовала проект, — рассказала Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска, в «Телеграме».

На форуме Терешкова рассказала обо всех этапах предпроектных исследований, которые проведены по «Усть-Туле».

По словам вице-мэра, парк получается многослойный, и в этом его уникальность и важность.

— Федеральные эксперты высоко оценили наш проект, — рассказала Терешкова.

Напомним, что в этом году мэрия Новосибирска приступила к разработке средней части проекта парка «Усть-Тула», который в перспективе соединит парк «Арена» с Бугринской рощей. Площадь будущего парка «Усть-Тула» составить 150 га, а с учетом Бугринской рощи — 370 га.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы хотят оставить парк «Иня» лесной территорией.