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Убийца-наркоман из Новосибирска попал в петербургский университет по квоте СВО

  • 21/07/2025, 11:00
Автор: Артем Рязанов
Убийца-наркоман из Новосибирска попал в петербургский университет по квоте СВО
Он скрыл свою судимость

19-летнего Фёдора Хижина из Новосибирска, приговорённого в 2022 году к 15 годам колонии строгого режима за жестокое убийство своей 17-летней подруги, опознали на фотографиях среди студентов-участников спецоперации на сайте петербургского университета БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова. В пресс-службе учебного заведения редакции Om1 Новосибирск  сообщили, что он скрыл свою судимость.

— По результатам второго семестра Федор Хижин был представлен к отчислению, — сообщила пресс-служба БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова в ответ на запрос.

Напомним, что преступление произошло 6 марта 2021 года в одной из многоэтажек на улице Кошурникова в Новосибирске, где 19-летний Хижин жил со своей 16-летней возлюбленной. Следствие считает, что скандал разгорелся из-за того, что девушка отказала своему парню в деньгах на очередную дозу.

— Подсудимый нанес девушке  не менее 59 ударов ножом в жизненно-важные органы – шею и голову, а также по рукам, чем причинил ей особые страдания и мучения, а также телесные повреждения, от которых наступила ее смерть, — говорится в судебном протоколе.

Когда жертва перестала дышать, Федор сбежал. Он взял ноутбук жертвы, ее смартфон и перевел себе с карты девушки около 3000 рублей. Технику он сдал в ломбард.

Преступника задержали в Кемерово. В августе 2022 года Новосибирский областной суд приговорил Хижина к 15 годам лишения свободы за особо тяжкое преступление. В 2023 году Верховный суд России подтвердил законность этого решения, оставив приговор без изменений.

Ранее редакция сообщала о том, что мертвый убийца лишил сына 1 млн рублей под Новосибирском. После смерти отца на плечи семьи легла обязанность по выплате компенсации родственникам жертвы преступления.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : Университет СВО Преступник


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