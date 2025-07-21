Китайский автопром вытеснил немецкие машины с российского рынка

Россияне утратили интерес к немецким автомобилям и все больше обращают внимание на китайские модели. Об этом сообщил РИА Новости Вальдемар Эбергардт, член Российско-германской внешнеторговой палаты и глава строительной компании Bavaria-Bau.

По его словам, после 2022 года с российского рынка ушли многие немецкие автопроизводители, включая Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW. Тем не менее, машины некоторых европейских, японских и корейских марок продолжают ввозиться в Россию через параллельный импорт. Кроме того, китайские автопроизводители прочно закрепились на российском рынке, создав узнаваемые бренды.

В апреле 2025 года поставки китайских автомобилей в Россию значительно сократились. Страна потеряла статус крупнейшего покупателя китайских легковушек и опустилась на шестое место. За месяц объем продаж китайских авто в Россию упал на 16,2% — до $507,1 млн, тогда как месяцем ранее он достигал $605 млн.

По данным «Коммерсанта», основанным на информации от дилеров и аналитиков, с российского рынка могут уйти до десяти китайских автобрендов, включая Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG. Основные причины — низкий спрос, высокая стоимость обслуживания и неликвидный модельный ряд.

В первом квартале 2025 года закрылись 213 автосалонов китайских автомобилей. Это больше, чем за весь 2023 год, и в три с лишним раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда закрылись 67 салонов. Сократилось число дилеров Bestune, Kaiyi, Dongfeng Motors, BAIC, Jetour, Geely и Jaecoo.

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